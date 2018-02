Rechter mild voor tachtiger na dodelijk ongeval: "Ik neem de auto enkel om boodschappen te doen of een koffie te gaan drinken. Ik hoop dat ik dat mag blijven doen" Deze week in de politierechtbank EB

16 februari 2018

11u16

Bron: Eigen berichtgeving 1 Een ambulancier die met nagenoeg 20 pinten in zijn lijf een ongeval had en vluchtmisdrijf pleegde, moest het deze week ontgelden in de politierechtbank. Een man heeft moeten ondervinden dat zijn zoon van z'n goedheid misbruik heeft gemaakt, een vrouwelijke bestuurder die met 3,68 promille in het bloed tegen de lamp liep en een chauffeur die iets te voortvarend door de bebouwde kom raasde toen hij zijn kinderen naar school bracht. Dit en de 85-jarige chauffeur die op een milde rechter kon rekenen na een dodelijk ongeval, trok deze week onze aandacht in de politierechtbank.

Ambulancier met 3,15 promille in bloed pleegt vluchtmisdrijf

Een 42-jarige ambulancier heeft 3 maanden rijverbod gekregen voor een ongeval met vluchtmisdrijf. Op 22 februari vorig jaar reed de Oostendenaar om half een 's nachts een hek en twee houten paaltjes aan. Door de klap was zijn rechtervoorband stuk, maar dat weerhield de ambulancier er niet van om door te rijden naar zijn woning. De politie volgde het spoor van de kapotte band en vond de man stomdronken thuis aan. Hij bleek maar liefst 3,15 promille alcohol in z'n bloed te hebben - het equivalent van bijna 20 glazen bier.

"Je gaat zelf naar ongevallen en ziet toch wat alcohol in het verkeer kan veroorzaken?", vroeg de politierechter. "Ik ben absoluut geen gewoontedrinker en moet als ambulancier regelmatig een medische controle ondergaan. Dit zal niet meer gebeuren", beloofde de veertiger. (SDVO)

800 euro boete voor notoire foutparkeerder

Een 63-jarige man uit Jabbeke moet een wel héél dure rekening betalen voor een lange reeks parkeerovertredingen in Blankenberge. De zestiger moest gisterenochtend aan de politierechter uitleggen waarom hij op enkele maanden tijd maar liefst twaalf keer werd betrapt op foutief parkeren.

Tussen november 2016 en 2017 stapelde hij de overtredingen op in de Weststraat. De aangeboden minnelijke schikkingen betaalde de zestiger nooit. "Zijn zoon had vroeger een horecazaak maar ging failliet", vertelde zijn advocaat. "Hij is daarop veel te goed geweest en leende zijn wagen uit aan zijn zoon. Die beging er de ene overtreding na de andere mee. Maar die man is zelfs nu bereid om die op hem te nemen." De politierechter kon niet anders dan een boete opleggen van alles bij elkaar 800 euro. (MMB)

Vrouw kruipt achter stuur na 13 glazen wijn

Een 43-jarige vrouw uit Knokke-Heist kreeg deze week het schaamrood op de wangen toen ze aan de politierechter moest uitleggen waarom ze vorige zomer met 3,68 promille alcohol in het bloed achter het stuur kroop. Omgerekend had ze zo'n 13 glazen wijn op.

Een verklaring kon ze niet geven. "Maar ik ben sindsdien echt wel goed bezig", probeerde ze de rechter te overtuigen. "Er zijn zelfs weken waarin ik niks drink. En als ik dan toch nog eens te veel gedronken heb, brengt een taxi me naar huis. Of ik een alcoholprobleem heb? Neen, dat denk ik niet."

De vrouw weigerde een alcoholslot en dus veroordeelde de rechter haar tot een boete van 1.600 euro en een rijverbod van drie maanden. Als ze haar rijbewijs wil halen, zal ze moeten slagen voor medische en psychologische proeven. (MMB)

Twee keer geflitst in amper 10 minuten binnen bebouwde kom

M. C. uit Sint-Lievens-Houtem is voor de politierechter in Oudenaarde verschenen omdat de man vorig jaar op dezelfde dag in amper 10 minuten twee keer geflitst werd binnen de bebouwde kom. Een eerste keer met 56 en de tweede keer met 58 kilometer per uur.

"Mijn cliënt had zijn kinderen naar school gebracht. Vandaar dat hij op korte tijd twee keer langs dezelfde plek reed", schetste zijn advocaat de omstandigheden. Er werd toen ook vastgesteld dat zijn wagen niet gekeurd was. De politierechter legde hem voor beide feiten een geldboete van 360 euro op. (TVR)

Tachtiger mag blijven rijden na dodelijk ongeval

Politierechter Johan Van Laethem heeft een milde straf uitgesproken voor een 85-jarige man uit Ukkel nadat die op een parking in Drogenbos een vrouw van 72 had aangereden. Het slachtoffer kwam slecht neer en overleed negen dagen later. De tachtiger moet niet naar de cel en mag, mits hij het praktijkexamen opnieuw aflegt, blijven rijden.

Het tragisch ongeluk gebeurde op zaterdagnamiddag 10 juni 2016. Tachtiger G.V.P. was net als vele andere klanten op dat moment om boodschappen in de grote supermarkt van Carrefour aan de Paul Gilsonlaan in Drogenbos. De 85-jarige man reed met zijn wagen over de parking toen hij de 72-jarige Daniëlle Bosmans aanreed. De vrouw die op de gele zebrapaden op de parking overstak kwam ongelukkig ten val en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Daar overleed ze negen dagen later. Een zware hoofdwonde werd de moeder van drie kinderen fataal. Procureur Kris Boelens vroeg een celstraf van zes maanden met uitstel, een boete van 600 euro waarvan de helft met uitstel en drie maanden rijverbod voor de man. Hij vroeg ook medische, psychologische en praktische examens om er zeker van te zijn dat de man gezien zijn hoge leeftijd nog wel in staat was om met de wagen te rijden. Na het ongeluk legde hij al enkele tests af. Maar één proef niet, waardoor hij medisch ongeschikt dreigde verklaard te worden. "Een misverstand", legde zijn advocaat uit. "Hij dacht dat die laatste test nodig was om nog 's nachts te mogen rijden maar omdat hij enkel overdag nog de auto nam legde hij die proef niet af. Het zou spijtig zijn als mijn cliënt daardoor nooit meer mag rijden."

G.V.P. betuigde in de rechtbank zijn spijt over wat er gebeurd was. "Ik rij heel traag en mijn aandacht ging naar andere wagens die over de parking reden", vertelde hij aan de rechter. "Opeens dook die vrouw op en ik kon haar niet meer ontwijken. Ik rij al vijftig jaar met de wagen en heb nooit iets meegemaakt. Ik ben een voorzichtige chauffeur. Toen ik hoorde dat mevrouw overleden was heeft me dat diep geraakt. Dit heb ik nooit gewild."

Rechter Van Laethem toonde begrip voor de man. Uit het verslag van een deskundige en getuigen van het ongeval bleek duidelijk dat de chauffeur bijna stapvoets reed. Hij had ook niets gedronken. De tachtiger kreeg uiteindelijk een celstraf van drie maanden met uitstel, een boete van 600 euro en een rijverbod van drie maanden. Hij moet ook enkel het praktisch rijexamen afleggen en zal ook geen medische tests meer moeten ondergaan voor hij opnieuw mag rijden. "Ik neem de wagen enkel om boodschappen te gaan doen of om ergens een koffie te drinken", vertelde de man daarover al eind vorig jaar toen de zaak gepleit werd. "Ik hoop dat ik ook na dit ongeluk mag blijven rijden."

