Rechter mild voor Oostendse student die kinderporno verzamelde alsof het Panini-prentjes waren EB

15u02

Bron: Belga 0 ANP XTRA Een 20-jarige Oostendenaar heeft van de Brugse strafrechter opschorting van straf gekregen voor het bezit van 400 filmpjes en duizenden afbeeldingen van kinderporno. Volgens zijn advocaten verzamelde de student dwangmatig dergelijke beelden. Het OM had twee jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gevorderd.

In het voorjaar van 2016 werd het Belgische gerecht ingelicht door het Amerikaanse National Centre for Missing and Exploited Children. Bij een huiszoeking in mei 2016 bleek de toen 19-jarige Oostendenaar inderdaad heel wat kinderporno te bezitten. Op de beelden was zelfs porno met baby's en met dieren te zien. "Hij noemt het een obsessie en verhandelde het zoals Panini-prentjes", schetste procureur Mike Vanneste.

Begonnen uit nieuwsgierigheid

De verdediging pleitte dat de student zijn volle verantwoordelijkheid neemt voor de verwerpelijke en ontoelaatbare feiten. Op amper 17-jarige leeftijd begon de beklaagde uit nieuwsgierigheid dergelijke beelden te bekijken en te ruilen via chatrooms. "Hij had zelf vooral interesse in webcambeelden van adolescenten, maar ondervond dat het hardere materiaal heel geschikt was om te ruilen", aldus meester Lies Delie. De feiten kunnen dan ook verklaard worden door zijn verzameldwang.

De advocaten van de Oostendenaar legden uit dat hun cliënt door een autismestoornis moeilijk in contact komt met andere mensen. Daardoor heeft hij ook een gebrek aan inlevingsvermogen. De verdediging stelde een strafopschorting onder voorwaarden voor, zodat de beklaagde begeleid kan worden. De rechter volgde dat standpunt en besliste dat de jongeman zich de komende vijf jaar moet laten begeleiden.