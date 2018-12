Rechter mild voor bestuurder na ongeval waarbij drie vrouwen van fietsclub om het leven kwamen HR JVN

14 december 2018

12u07

Bron: Belga, eigen berichtgeving 2 De politierechter in Turnhout heeft een zestiger uit Nederland tot een rijverbod van 1 jaar veroordeeld voor een dodelijk verkeersongeval in Kasterlee op 15 mei 2017. De helft van het rijverbod is voorwaardelijk uitgesproken.

De man ging op 15 mei 2017 door de middenberm op een vierbaansweg in Kasterlee. Op de rijvakken van de andere rijrichting waren op dat moment twaalf fietssters van de Blue Ladies uit Retie aan het oversteken. Drie vrouwen kwamen om het leven: Jet Jansen, Suzie Paulussen en Paula Heymans. Twee anderen raakten gewond.

De advocaat van de man had de vrijspraak gevraagd wegens overmacht. Hij zou het bewustzijn hebben verloren. Volgens de politierechter maakte hij dat onvoldoende aannemelijk. De rechter volgt de piste van het openbaar ministerie dat de man in slaap was gevallen.

Het openbaar ministerie had een voorwaardelijk gevangenisstraf en een effectief rijverbod van 4 jaar gevorderd. De rechter toont zich mild en geeft slechts een rijverbod van 6 maanden effectief.

