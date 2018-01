Rechter in cannabisproces wordt vervangen nadat objectiviteit van magistraat in het gedrang kwam ep

26 januari 2018

10u59

Bron: Belga 0 Na overleg heeft de Hasseltse rechtbankzetel met drie rechters in een groot cannabisproces beslist om een van de drie magistraten te vervangen omdat zijn objectiviteit mogelijk in gevaar zou komen, gezien zijn familiale banden met een onderzoeksrechter in Tongeren. Het dossier wordt kort uitgesteld.

"Het proces wordt volledig over gedaan. We kunnen de zittingen van vrijdag 2 en 9 februari ter beschikking stellen", aldus de voorzitter van de rechtbankzetel vandaag.

Bij het begin van het pleidooi van advocaat Rik Vanreusel voor de 47-jarige hoofdbeklaagde dook het mogelijke probleem inzake de onpartijdigheid van de rechter op. De rechtbankvoorzitter greep in en schorste de zitting. Na overleg volgde de beslissing om de rechtbankzetel te vervangen tegen de zittingen van 2 en 9 februari. De bijzitter is familie van een Tongerse onderzoeksrechter die opdrachten gaf in een dossier dat door het parket in Tongeren werd opgestart. Het Hasseltse dossier verwijst naar de Tongerse bundel. De rechtbankvoorzitter schorste eerder vandaag het proces om te overleggen wat er moet gebeuren.

Bedenkelijke ondervraagmethode

In het dossier staat een elektricien uit Hoeselt terecht, die mee voor de elektrische installaties zorgde in de verschillende plantages. Hij was door de Tongerse onderzoeksrechter verhoord over andere cannabisplantages in Zutendaal en Bilzen. Dat verhoor vond plaats in kader van een onderzoek van het Tongerse parket. De elektricien had toen laten vallen dat hij iets wist van plantages in onder meer Houthalen-Helchteren. De verdediging heeft ernstige bedenkingen bij de methode van ondervragen van de elektricien en heeft dus kritiek op de onderzoeksrechter, die familie is van de bijzitter van de Hasseltse rechtbankzetel. Aanvankelijk was nog aan de advocaten gevraagd of iemand er problemen mee had, maar veiligheidshalve werd het proces stilgelegd.

Loopjongen

De 47-jarige Genkenaar werd vrijdag voor aanvang van de pleidooien ondervraagd, omdat hij de eerste procesdag niet aanwezig was. Hij bekende deels zijn betrokkenheid bij de cannabisteelt, maar hij zag zichzelf zeker niet als spilfiguur, zoals het parket beweerde. "Ik ben een loopjongen geweest voor iemand die boven mij stond. Het klopt dat ik panden ben gaan bekijken waar cannabisplantages geïnstalleerd werden. Met de plantages in Tessenderlo en op de Kerklaan en Herebaan-West in Houthalen-Helchteren heb ik niks te maken. Iedereen schuift de schuld door naar mij. Ze noemen mijn naam omdat niemand bang van mij is", vertelde de veertiger, die naar eigen zeggen in een pizzeria werkt.

Het proces in Hasselt gaat over een zestal cannabisplantages in onder meer Houthalen-Helchteren, Tessenderlo, Seraing en Limbourg. In Houthalen trof de toenmalige politie MidLim op 4 november 2014 in een voormalige bakkerij aan de Grote Baan maar liefst 2.069 planten aan. Er was nog niet geoogst, maar de plantage had 300.000 euro kunnen opleveren. Het vermeende kopstuk uit Genk riskeert 8 jaar cel en een boete van 30.000 euro.