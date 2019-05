Rechter geeft DéFI gelijk over taalgebruik dienstencheques in faciliteitengemeenten jv

24 mei 2019

09u16

Bron: belga 1 Het bedrijf Sodexo, verantwoordelijk voor de uitgifte van dienstencheques moet de taalaanhorigheid van Franstalige gebruikers in de faciliteitengemeenten respecteren bij de communicatie en de contacten met particulieren. Dat heeft de rechtbank van eerste aanleg in Brussel beslist, meldt DéFI. De partij, die zes gebruikers bijstond in hun juridische procedure, spreekt van "een nieuwe overwinning in de verdediging van de faciliteiten".

DéFI was in januari 2017 naar de rechter gestapt nadat een overleg met het dienstenchequebedrijf tot niets had geleid.

DéFI-schepen van Kraainem Véronique Carpasse wijst erop dat Sodexo zich bij de regionalisering van de dienstencheques "baseerde op een foute interpretatie van de taalfaciliteiten, die ook verdedigd wordt door de Vlaamse gemeenschap, die hiervoor reeds meermaals veroordeeld werd".

Voor de partij is de uitspraak in deze zaak, na het arrest van het Hof van Cassatie van 6 december 2018, een nieuw bewijs dat de omzendbrieven van de Vlaamse regering ongeldig en illegaal zijn.