Rechter fluit Francken opnieuw terug TP

18 augustus 2018

05u11 3 Yassine B., die in een gesloten centrum wachtte op zijn uitwijzing naar Marokko, kwam gisterenavond, na een arrest van de Raad Voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV), op vrije voeten. B. mag nu thuis zijn proces afwachten. Dit lijkt - alweer -geen goed nieuws voor het uitwijzingsbeleid van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Francken.

B. werd opgepakt na een incident met de politie in mei. Na twee maanden in de gevangenis betaalde zijn familie zijn borgsom, en zou hij vrijkomen in afwachting van zijn proces. Tot een vrijlating kwam het echter niet: B. kreeg een uitwijzingsbevel en moest naar een gesloten centrum.

De RVV oordeelt nu dat B. niet uitgewezen mag worden omdat hij dan niet aan de voorwaarden kan voldoen die het gerecht hem oplegt. Hij moet immers op elk ogenblik beschikbaar zijn voor een bijkomend verhoor of een reconstructie van de feiten. Gisteravond mocht de man het gesloten centrum verlaten.

Staatssecretaris Francken (N-VA) minimaliseert het belang van het arrest. "Het betreft een specifiek geval dat niet zomaar geëxtrapoleerd kan worden naar andere zaken. Het is ook de vraag of alle RVV-rechters dit zullen volgen. Bovendien zijn er ook raadkamers en KI's (Kamers van Inbeschuldigingstelling) die zeggen dat de toepassing van de vreemdelingenwet niet moet onderdoen voor de toepassing van het strafrecht. Je mag deze uitspraak dus niet veralgemenen. Hierover is het laatste woord nog niet gezegd."

In beroep

Of dit een nieuwe koers inluidt van de vreemdelingenrechtbank, is dus moeilijk in te schatten. Freddy Roosemont, directeur-generaal van Dienst Vreemdelingenzaken, wijst er nog op dat de meeste uitwijzingen gebeuren bij veroordeelden die hun straf al hebben uitgezeten in ons land. Slechts in vijf tot tien procent van de gevallen gaat het volgens hem om illegalen die voorwaardelijk vrij zijn. Maandag of dinsdag beslist DVZ of ze in cassatieberoep gaan.