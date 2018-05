Rechter dwingt federale regering vliegroutes Brusselse Noordrand aan te passen, anders dwangsommen van 50.000 euro voor elke inbreuk ADN

31 mei 2018

10u02

Bron: Belga 21 De federale regering zal forse dwangsommen moeten betalen, als ze de vliegroutes boven de Noordrand van Brussel niet aanpast. Een Nederlandstalige rechter van de Brusselse rechtbank oordeelde gisteren in kort geding dat de federale regering de vliegroutes boven de noordelijke Vlaamse Rand moet hertekenen, schrijft De Standaard.

Volgens de krant is de boodschap bedoeld voor minister van Mobiliteit, François Bellot (MR). Die krijgt 90 weken om die aanpassingen door te voeren. Dat lijkt lang, maar vliegprocedures zijn een complexe aangelegenheid, waarbij elke ingreep veel tijd vergt. Slaagt de regering er niet in, dan worden er dwangsommen van 50.000 euro per inbreuk opgelegd.

De rechter gaat nog verder. Uiterlijk op 17 september moet er een staten-generaal met politieke en andere belanghebbenden plaatsvinden. De rechter is erg precies in de samenstelling van dit forum. De staten-generaal moet een advies geven over de te gebruiken vliegroutes en over een 'luchtvaartwet'. Het forum zou ook een pact over de toekomst van de luchthaven moeten sluiten.

Vijf gemeenten uit de Noordrand (Machelen, Vilvoorde, Meise, Grimbergen en Wemmel) waren naar de rechter getrokken. Zij pikten het niet dat er sinds 2012 meer overlast boven hun grondgebied is door een verschuiving van vliegbewegingen naar het noorden. Ook de Vlaamse regering had zich bij de rechtszaak aangesloten.