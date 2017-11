Rechter D'Hondt niet mals voor jonge hardrijder die vlucht voor politie: "Deze student maakte een misstap die niet voor herhaling vatbaar is" Deze week in de politierechtbank EB

15u59

Bron: Eigen berichtgeving 0 photo_news Politierechter Peter D'Hondt. Nogal wat jonge beklaagden moesten zich de voorbije week komen verantwoorden in 's lands politierechtbanken. Zo was er een bestuurder van 19 die met te hoge snelheid op de vlucht sloeg voor de politie. Een 25-jarige automobilist slaagde er dan weer in om 12 inbreuken over de afstand van 1 kilometer te plegen. En een chauffeur van 28 maakte het nogal bont in de Jaguar van zijn papa.

Thinkstock Illustratiefoto.

Student (19) op de vlucht voor politie krijgt rijverbod

De 19-jarige B.D. is veroordeeld tot een rijverbod van een jaar en twee maanden, waarvan 9 maanden met uitstel en 3.200 euro boete omdat hij met een snelheid van 140 kilometer per uur door de straten van Lebbeke racete op de vlucht voor de politie. De bevelen van de ordediensten liet hij links liggen. Hij negeerde ook een verbodsbord in de Mandekensstraat.

Naar eigen zeggen had hij schrik omdat hij enkele pintjes gedronken had en een kleine hoeveelheid cannabis in zijn wagen liggen had. Onder invloed was hij niet, maar door zijn roekeloos rijgedrag bracht hij zichzelf en andere bestuurders in gevaar. Hij reed uiteindelijk door drie voortuinen om vervolgens tegen een boom te crashen. "Deze student bedrijfsmanagement heeft een stevige uitschuiver gemaakt. Een die niet voor herhaling vatbaar is in deze maatschappij", sprak politierechter Peter D'Hondt bij de behandeling. Behalve een geldboete en rijverbod moet D. ook opnieuw slagen voor het theoretisch en praktisch rijexamen en medische en psychologische proeven afleggen. De student was niet aanwezig om zijn vonnis te aanhoren. (KBD)

Deze student bedrijfsmanagement heeft een stevige uitschuiver gemaakt. Een die niet voor herhaling vatbaar is in deze maatschappij Politierechter Peter D'Hondt

Thinkstock Illustratiefoto.

Boete voor zwangere dame die in paniek naar ziekenhuis snelt

De 34-jarige A.J. uit Erpe-Mere moest zich in de Oudenaardse politierechtbank verantwoorden nadat ze met 78 km/uur geflitst werd op de Provincieweg in Herzele, waar maar 50 is toegelaten. "Ik ontken de feiten niet", vertelde de dame.

"Ik was toen 23 weken zwanger en werd geconfronteerd met een bloeding. In paniek ben ik naar het ziekenhuis gereden." De politierechter was van oordeel dat de dame dan maar de hulpdiensten had moeten bellen en legde haar een geldboete van 240 euro op. (TVR)

Ik was toen 23 weken zwanger en werd geconfronteerd met een bloeding Beklaagde A.J. (34)

Mozkito Politierechter Mireille Schreurs.

Beklaagde die op één kilometer twaalf inbreuken beging zo goed als volledig vrijgesproken

De 25-jarige automobilist die zich op 13 november bij de politierechtbank van Aalst diende te verantwoorden voor twaalf verkeersinbreuken op amper 1 kilometer afstand is voor 11 van de 12 overtredingen vrijgesproken. Dat besliste politierechter Mireille Schreurs. De man werd op 11 oktober 2016 opgemerkt door een politieagente in burger.

Zij zag hoe hij het in de Anna Snelstraat en de Pontstraat bont maakte met zijn rode auto. Onder het dozijn aanklachten zaten onder meer het links inhalen op een helling, het niet regelen van de snelheid ten opzichte van andere weggebruikers, het ontbreken van een veilige afstand tussen zijn wagen en die van zijn voorligger, het plots remmen terwijl dat niet vereist is en het niet stoppen aan een oversteekplaats. Enkel voor die laatste overtreding werd beklaagde M.S. vervolgd. "Voor de andere inbreuken was er te weinig bewijslast om over te gaan tot een veroordeling. Mijn cliënt kreeg daardoor de vrijspraak op grond van twijfel, maar moet wel 240 euro betalen voor de overtreding die de rechter wel bewezen acht," zegt Jeroen D'Hondt, de raadsman van de beklaagde. (TVDN)

Mijn cliënt kreeg de vrijspraak op grond van twijfel Advocaat van 25-jarige beklaagde

Rijverbod na dronken crash met Jaguar van vader

Een 28-jarige man uit Zedelgem heeft in de politierechtbank 45 dagen rijverbod gekregen voor een zwaar ongeval met de Jaguar Sportbrake van zijn vader. M.S. reed op 23 december iets na middernacht op de Torhoutsesteenweg in Loppem, toen hij tussen de abdij van Zevenkerken en de rotonde aan Heidelberg de controle over zijn stuur verloor. De Jaguar belandde in de gracht, werd opnieuw op de rijbaan gekatapulteerd en kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een omheining. Zijn passagier raakte door de klap lichtgewond. M.S. zelf bleek na de crash 1,72 promille alcohol in zijn bloed te hebben.

"Hij heeft ervoor gekozen om dronken achter het stuur te kruipen en zal de gevolgen moeten dragen", pleitte zijn advocaat. Zijn cliënt kreeg naast het rijverbod ook een boete van 1.200 euro opgelegd. (SDVO)

Hij heeft ervoor gekozen om dronken achter het stuur te kruipen en zal de gevolgen moeten dragen Advocaat van 28-jarige beklaagde

Thinkstock Illustratiefoto.

Chauffeur met pintje te veel op belandt tegen kerkmuur

F. V. uit Zwalm is in de Oudenaardse politierechtbank veroordeeld tot een geldboete van 800 euro en 15 dagen rijverbod nadat hij op 19 mei dit jaar, iets voor middernacht, de controle over het stuur van zijn wagen verloor op de Boekelbaan in Sint-Blasius-Boekel.

De man schuurde daarbij met zijn wagen tegen de kerkmuur en een verlichtingspaal. De politie kwam ter plaatse en liet de man een ademtest ondergaan, waar hij positief blies. "Mijn cliënt had inderdaad een pintje te veel gedronken, maar heeft zijn lesje nu wel geleerd", vertelde zijn advocaat. "Zijn echtgenote was allerminst opgezet met de feiten." (TVR)

Zijn echtgenote was allerminst opgezet met de feiten Advocaat van beklaagde