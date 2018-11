Rechter beveelt onderzoek naar twintiger met 12.000 bestanden kinderporno op computer kg

27 november 2018

15u32

Bron: Belga De correctionele rechtbank in Turnhout heeft een maatschappelijk onderzoek bevolen naar een twintiger uit Mol die verdacht wordt van het bezit en de verspreiding van kinderporno.

De man liep in mei 2017 tegen de lamp na een tip van Interpol. Die had ontdekt dat er een kinderpornografisch filmpje was verspreid via het IP-adres van de man. Op zijn computer trof de politie 12.000 afbeeldingen en filmpjes met kinderporno aan. Verder onderzoek bracht aan het licht dat hij zelf ook actief filmpjes en afbeeldingen heeft verspreid.



Het openbaar ministerie in Turnhout had enkele weken geleden een gevangenisstraf van 15 maanden gevorderd. De rechtbank wil nu eerst een onderzoek laten uitvoeren naar de gedragingen en het milieu van de beklaagde. Op 23 april 2019 wordt de rechtszaak dan voortgezet.