Rechter beslist: twee kinderen van IS-strijdster in Turkije moeten reisdocumenten naar België krijgen

19 december 2018

11u38

De Belgische staat moet de twee kinderen van Syriëstrijdster Amina Ghezzal reisdocumenten bezorgen, zodat de kinderen naar ons land kunnen terugkeren. Dat heeft de Brusselse kortgedingrechter beslist.

De twee meisjes van 2 en 4 jaar oud verblijven momenteel bij een tante in Turkije. Omdat ze niet over identiteitsdocumenten of een geboorteakte beschikken, kunnen ze niet zomaar naar België komen.

10 jaar cel

Amina Ghezzal (29) was zes jaar geleden vanuit België afgereisd naar het IS-kalifaat, waar ze twee kinderen kreeg van een Belgische man. Eerder dit jaar, op 3 april, werd ze in Turkije veroordeeld tot tien jaar cel voor terrorisme. Haar kinderen werden een tijd in Turkije opgevangen door Amina’s moeder, Rachma Ayad, en momenteel door Amina’s zus. Uit DNA-analyse is gebleken dat het voor 99,9 procent vaststaat dat de moeder van Amina de grootmoeder is.



Volgens meester Mohamed Ozdemir, de advocaat van grootmoeder Rachma Ayad, konden de kinderen in Turkije niet rekenen op opvang of onderwijs, en moesten de kinderen naar België gehaald worden om hun rechten te vrijwaren. De kinderen hebben zelfs de Belgische nationaliteit, aangezien de vader Belg was, aldus nog de advocaat.

Beroep

De Belgische staat bracht daartegen in dat de moeder eerst in België de afstamming gerechtelijk moest laten vaststellen alvorens de kinderen naar België konden komen. De kortgedingrechter heeft die argumentatie nu van de hand gewezen en beslist dat de kinderen reisdocumenten moeten krijgen. De Belgische staat kan nog in beroep gaan tegen het vonnis.