Rechter beslist: kernreactor Tihange 2 hoeft niet eerder dicht HAA

03 september 2020

11u43

Bron: Belga, ANP 0 De kernreactor van Tihange 2 moet niet stilgelegd worden. Dat heeft de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel beslist. De rechter is niet overtuigd dat de centrale onveilig is, zoals de naburige gemeente Maastricht en andere overheden en actiegroepen stelden, zegt de actiegroep Nucléaire Stop Kernenergie.

Over de reactor op leeftijd tussen Namen en Luik zijn sinds jaar en dag grote zorgen in België, Nederland en Duitsland. De wand van Tihange 2 vertoont al jaren duizenden haarscheurtjes in het reactorvat en de centrale ligt geregeld stil. Gaat het mis met de reactor, dan lopen de inwoners van Maastricht en 5 miljoen anderen in een straal van 75 kilometer gevaar.

Tihange 2 zou begin februari 2023 toch al dichtgaan, maar dat gaat onder anderen Leo Tubbax van actiegroep Nucléaire Stop Kernenergie niet snel genoeg. Had de rechtbank van eerste aanleg in Brussel de eisers vandaag gelijk gegeven, dan had hoogstwaarschijnlijk ook de tweede ‘scheurtjesreactor’ van België, Doel 3 bij Antwerpen, eerder moeten sluiten.

De Belgische staat, uitbater Engie-Electrabel en toezichthouder FANC hebben steeds gewezen op het oordeel van deskundigen dat de centrales veilig zijn. De rechtbank ging daarin mee. Maastricht en de andere eisers kunnen nog in hoger beroep. Maar dat vergt opnieuw tijd, zegt Tubbax. Ook als ze dat winnen, zal dat de sluiting mogelijk nauwelijks meer vervroegen.



