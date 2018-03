Rechtenstudente voorwaardelijk vrijgelaten in dossier van campingmoord in Middelkerke SDVO

13 maart 2018

12u04 2 De Brugse raadkamer heeft vanmorgen een eerste verdachte vrijgelaten in het dossier van de zogenaamde campingmoord in Middelkerke. Het gaat om de 21-jarige rechtenstudente Kelly D. uit Namen die enkel vastzat voor lijkverberging.

De politie ontdekte in de nacht van 6 op 7 december het lichaam van Oostendenaar Mihaël P. (36) in de koffer van de wagen van Kelly D. De man had zware verwondingen in de hals en zijn geslachtsdelen waren in brand gestoken. De feiten vonden eerder die nacht plaats in een caravan op de camping Marva 3, even verderop. Huurder Alain D. (43) bracht het slachtoffer samen met Julien B. (28) om na een discussie. Romuald V. (30) zag alles gebeuren en belde D. op, die nog bij hem in het krijt stond. Samen met haar vriend Bruno C. (41) zakte de jonge vrouw uit Namen af naar de kust. V. verklaarde evenwel dat Kelly D. zelf voorstelde om "het probleem te komen oplossen" en ook zijn vriendin bevestigde dat verhaal.

Afgelopen donderdag vond echter een nieuwe confrontatie plaats tussen Kelly D. en de vriendin van Romuald V., die plots haar verhaal wat afzwakte. De raadkamer vond dan ook dat er niet langer voldoende elementen waren om de rechtenstudente nog in de cel te houden en liet haar vrij onder voorwaarden. D. moet haar studies verderzetten en kreeg een contactverbod opgelegd met de andere verdachten. Het parket kan wel nog in beroep gaan tegen haar vrijlating.