Rechtbank zet deur open voor meer Belgische schadeclaims tegen Ryanair AW

08 februari 2019

17u30

Bron: Belga 0 Het Hof van Cassatie heeft beslist dat geschillen tussen passagiers en luchtvaartmaatschappijen zoals het Ierse Ryanair wel degelijk beslecht mogen worden in België. De organisaties van gedupeerde passagiers zoals Claim it en Happy flights krijgen zo hun gelijk. Ryanair eiste steeds dat schadeclaims in Ierse rechtbanken moesten beslecht worden.

Een Belgische rechter kan zich door de beslissing niet meer bij voorbaat onbevoegd verklaren over geschillen tussen passagiers en maatschappij. Die gaan bijvoorbeeld vaak over vluchten die op het laatste nippertje geannuleerd worden of een grote vertraging oplopen. Passagiers kunnen in zo'n geval schadeclaims tot 600 euro per persoon eisen.

Alleen: in de algemene voorwaarden van de Ierse lagekostenmaatschappij staat dat alle geschillen met de Ierse luchtvaartmaatschappij via een Ierse rechter moeten verlopen, en wie gaat nu naar Ierland voor 600 euro?



Een Brusselse rechter oordeelde daarom dat hij niet bevoegd was om de eis van gedupeerde passagiers te behandelen. Nu het Hof van Cassatie die beslissing vernietigt, kan Ryanair in de toekomst heel wat meer schadeclaims verwachten, want vermoedelijk zullen veel meer gedupeerden wél naar een Belgische rechtbank trekken.