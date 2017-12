Rechtbank veroordeelt fotograaf Jimmy Kets in zaak van auteursrecht

Mei Vandenberghe wint proces in beroep omdat ze in documentaire niet als coauteur vermeld werd

Kim Van de Perre

17u34

Jimmy Kets Beeld uit ‘OdysSea’, een film over de Magnum-fotograaf Carl De Keyzer.

In 2013 pakte de bekende fotograaf Jimmy Kets uit met ‘zijn’ documentaire OdysSea, over de Magnum-fotograaf Carl De Keyzer. Nu blijkt dat Kets zijn ex Mei Vandenberghe al die tijd als coauteur verzweeg. De Gentse rechtbank heeft hem daarvoor ook in beroep veroordeeld, met een geldboete van 25.000 euro.