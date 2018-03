Rechtbank verklaart bijna 92.000 euro verbeurd van wiettelend ex-koppel, dat werd betrapt na zware brand

16 maart 2018

De correctionele rechtbank van Hasselt heeft vandaag een vermogensvoordeel van 91.878 euro verbeurd verklaard van een man en een vrouw die in Hamont-Achel een wietplantage hadden. De plantage in de Windmolenstraat werd op 26 september 2015 ontdekt door een brand in de woning.