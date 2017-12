Rechtbank meent dat Brussels gewest luchtkwaliteit voldoende controleert KVE

20u10

Bron: Belga 0 Photo News Céline Fremault (cdH) De rechtbank van eerste aanleg in Brussel meent dat het Brussels Gewest de luchtkwaliteit op een goede manier meet. Dat zegt het kabinet van Brussels Leefmilieuminister Céline Fremault (cdH). Een aantal burgers en een Nederlandse ngo waren naar de rechtbank gebrokken om het gewest op dat vlak in gebreke te stellen.

Volgens Fremault oordeelde de rechtbank dat het gewest de luchtvervuiling op een goede manier controleert door jaargemiddeldes te nemen van de meetresultaten die de meetstations op het grondgebied van het Brussels gewest hebben vastgesteld. De klagers vonden dat het gewest de gemiddeldes van kortere periodes moest nemen.

De rechtbank gaat wel aan het Europees Hof vragen of een overschrijding die vastgesteld is bij één station als een inbreuk op de normen voor luchtkwaliteit moet worden gezien of dat er naar het gemiddelde resultaat van alle stations moet worden gekeken.