Rechtbank Leuven: vier keer levenslang verbod op houden van dieren

26 maart 2019

19u51

Bron: Belga 0 De correctionele rechtbank van Leuven heeft vier personen een levenslang verbod tot het houden van dieren opgelegd. Dat gebeurde in twee strafdossiers voor feiten van dierenverwaarlozing in Leuven en Linter.

Maria A. en Melisa B. stonden terecht voor de verwaarlozing van twee honden, een papegaai, twee vogels en een konijn in hun woning in Leuven van januari tot juli 2018. De dieren kregen geen voedsel en geen water. De beklaagden zorgden niet voor medische opvolging van hun (huis)dieren. Een maltezer werd aangetroffen met een groot en pijnlijk kankergezwel. Een andere hond, een boxer, had zo goed als geen bewegingsvrijheid.

Een van de beklaagden voerde een gameverslaving aan als excuus voor de verwaarlozing. Maria A. en Melisa B. kregen beiden bij verstek 2.000 euro boete en een levenslang verbod tot het houden van dieren, zoals bepaald in artikel 40 van de wet over het dierenwelzijn.



In een andere zaak werden Kris T. en Silvana V.H. beticht van het achterlaten van kippen en vogels in de zomer van 2017 in hun woonplaats Linter in Vlaams-Brabant. "De dieren werden achtergelaten met de bedoeling om zich ervan te ontdoen", stelde de rechter. Ook deze twee beklaagden werden bij verstek veroordeeld tot 2.000 euro boete en een levenslang verbod tot het houden van dieren.