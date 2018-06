Rechtbank Brugge veroordeelt gynaecologe (52) voor onopzettelijke doding tijdens bevalling JM

Bron: Belga 4 Een 52-jarige gynaecologe uit Oudenburg is door de Brugse correctionele rechtbank veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf met uitstel voor onopzettelijke doding tijdens een bevalling in 2010. Baby Nils liep een zwaar hersenletsel op en stierf enkele dagen later. Een spuit met oxytocine was de boosdoener.

Op 4 oktober 2010 beviel een vrouw uit Bredene in het Henri Serruysziekenhuis in Oostende van een zoontje Nils. Om de bevalling sneller te laten verlopen had gynaecologe V.D. het zogenoemde knuffelhormoon oxytocine ingespoten. Hoewel de bijsluiter omschreef dat dit enkel intraveneus mocht gebeuren, spoot de arts het middel in in de spieren van de vrouw. Baby Nils bleek na zijn geboorte een zwaar hersenletsel te hebben en stierf uiteindelijk op 9 oktober in het AZ Sint-Jan.

Oxytocine

Voor de ouders van Nils staat het vast dat de beklaagde een ernstige fout heeft gemaakt. Twee colleges van telkens drie deskundigen kwamen immers tot de conclusie dat de arts onvoorzichtig was door oxytocine in een spier te spuiten, in plaats van het via een ader toe te dienen. Bovendien werden de harttonen van de foetus niet voortdurend in de gaten gehouden.

Na acht jaar onderzoek kwam de zaak vorige maand voor de rechter. De gynaecologe vroeg de vrijspraak. Volgens haar advocaten stond het niet vast dat zij verantwoordelijk was voor de dood van het kind. Ze pleitten dat een virale infectie mogelijk aan de basis lag. Een college van deskundigen achtte die kans echter “heel klein”. Bovendien stelde het college dat “een competent en aandachtig geneesheer het middel nooit intramusculair mag toedienen zonder een continue monitoring achteraf.”

8 maanden cel

De rechtbank achtte de gynaecologe dan ook schuldig voor de dood van de baby. “Zijn overlijden werd veroorzaakt door haar gebrek aan voorzichtigheid en voorzorg. Dat gebrek is onbetamelijk voor een geneesheer.” Door het lange tijdsverloop sinds de feiten beperkte de rechtbank haar straf tot 8 maanden cel met uitstel en een geldboete van 4.125 euro. Aan de ouders van baby Nils moet ze zo’n 17.000 euro schadevergoeding betalen.

De verdediging plaatste vraagtekens bij de stelling van de deskundigen. Volgens meester Rudi Vermeiren kon het hersenletsel immers ook veroorzaakt zijn door een virale infectie.