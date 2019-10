Rechtbank beslist op 28 oktober over nieuw psychiatrisch onderzoek voor Marc Dutroux KVDS

17 oktober 2019

16u44

Bron: Belga 1 Binnenland De Brusselse strafuitvoeringsrechtbank zal op 28 oktober laten weten of er een nieuwe psychiatrische expertise van Marc Dutroux moet komen of niet. De advocaten van Dutroux vragen zo'n nieuw onderzoek, om nadien eventueel een verzoek tot voorwaardelijke vrijlating van hun cliënt te kunnen indienen.

De zitting rond het psychiatrisch onderzoek - dat de huidige mentale toestand van Dutroux moet beoordelen en het risico op recidive - vond vandaag plaats achter gesloten deuren in de gevangenis van Nijvel. De advocaten van Dutroux hopen tegen 2021 de voorwaardelijke vrijlating te kunnen vragen.

Levenslang

De inmiddels 62-jarige Dutroux zit nu 23 jaar in de cel. In 2004 werd hij tot levenslang veroordeeld voor de ontvoering, de opsluiting en het seksueel misbruik van zes meisjes in 1995 en 1996, en voor het vermoorden van vier van zijn slachtoffers.





Marc Dutroux is in 2013 een eerste keer voor de strafuitvoeringsrechtbank verschenen. Zijn voorgelegd herklasseringsplan werd toen als onrealistisch verworpen.