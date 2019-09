Rechtbank beslist om Michel Lelièvre, handlanger van Marc Dutroux, vervroegd vrij te laten HR

30 september 2019

14u07

Bron: Belga 0 Binnenland De strafuitvoeringsrechtbank in Brussel heeft beslist om Michel Lelièvre, de drugsverslaafde kompaan van Marc Dutroux, vervroegd vrij te laten. Lelièvre kreeg in 2004 25 jaar cel als lid van de bende-Dutroux. Hij werd toen schuldig bevonden aan een lange reeks aanklachten, waaronder die van foltering en opsluiting van vier meisjes, waarvan twee het met de dood bekochten.

De rechter laat Lelièvre nu vrij onder voorwaarden, mits hij binnen de zes maanden een woning kan vinden.

Lelièvre zit in de cel sinds 1996 en heeft binnen 2 jaar dus zijn straf uitgezeten. Hij kreeg begin 2018 al penitentiair verlof toegekend als voorbereiding op zijn vrijlating. Datzelfde jaar vroeg Lelièvre ook zijn vrijlating onder elektronisch toezicht, maar de strafuitvoeringsrechtbank wees dat verzoek toen af. Lelièvre kon geen vaste verblijfplaats voorleggen, een voorwaarde voor een enkelband.

Volgens zijn verdediging zijn er dit keer wel “perspectieven” via verschillende immokantoren. De advocate van Lelièvre, Benjamine Bovy, zei na de behandeling van zijn verzoek door de strafuitvoeringsrechtbank eerder deze maand dat naast een vrijlating onder elektronisch toezicht ook een voorwaardelijke invrijheidstelling tot de mogelijkheden behoort. Die komt er nu dus ook.

Michelle Martin

Jean Lambrecks, de vader van de vermoorde Eefje, verzette zich voor de strafuitvoeringsrechtbank eerder deze maand tegen een voorwaardelijke vrijlating van Lelièvre.

Michelle Martin, de ex van Dutroux, werd in 2012 vervroegd vrijgelaten onder voorwaarden. Martin was veroordeeld tot 30 jaar cel. Dutroux zelf diende recent een verzoek in om vervroegd vrij te komen. De strafuitvoeringsrechtbank behandelt zijn verzoek op 17 oktober. Dutroux werd wel veroordeeld tot een levenslange celstraf en 10 jaar terbeschikkingstelling van de regering.