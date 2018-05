Rebellie binnen CD&V: Kamerlid Hendrik Bogaert dreigt begroting zonder evenwicht niet goed te keuren TT

13 mei 2018

17u41

Bron: VRT, Belga 0 Federaal parlementslid Hendrik Bogaert (CD&V) is niet opgezet met opnieuw een jaar uitstel voor een budget in evenwicht. Hij dreigt er zelfs mee tegen te stemmen wanneer er opnieuw een begroting met een tekort in het parlement zal worden voorgesteld.

Een federale begroting in evenwicht is al verschillende keren uitgesteld, hoewel de centrumrechtse regering onder leiding van premier Charles Michel (MR) dat bij het begin van de legislatuur voor dit jaar had beloofd. Vorige maand raakte zelfs bekend dat de regering nu pas in 2020 opnieuw op een evenwicht mikt.

En dat zint Bogaert duidelijk niet. Hij dreigt ermee tegen de begroting te stemmen als die opnieuw een tekort vertoont, zo waarschuwt hij tegenover de VRT. Het Kamerlid kan er niet bij dat de zelfs nu het goed gaat met de economie niet op een evenwicht mikt. "De cijfers lijken nu goed aan de oppervlakte omdat het goed gaat met de economie en de intrest die laag staat", zegt hij. "Dat zal niet zo blijven. Als je naar de onderliggende cijfers kijkt, dan zijn die eigenlijk niet zo bijzonder goed."

Bogaert wil dan ook dat de regering meer discipline aan de dag legt. "In die context is het belangrijk dat de regering toch een evenwicht voorstelt. Wellicht is die helling nu te steil om dat in één jaar te doen. Maar we zouden het ook op twee jaar kunnen doen, voorbij de verkiezingen, en aan het parlement een begroting voorstellen die volledig in evenwicht is."

Gebeurt dat niet, dan kan hij wel eens dwars liggen, waarschuwt hij. "Dan zou het mogelijk het geval kunnen zijn dat ik tegen die begroting stem. Er zijn nog een aantal weken en maanden om die begroting op te stellen, maar ik denk dat dit een au sérieux te nemen waarschuwing is."

Het is niet de eerste keer dat Bogaert kritisch is voor zijn eigen partij. Nog maar enkele weken geleden was hij bijzonder kritisch voor de chassidische jood Aaron Berger op de Antwerpse CD&V-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Eind vorig pleitte hij dan weer voor een verbod op grote en zichtbare religieuze tekens, waarna hij prompt werd teruggefloten door zijn eigen partij. CD&V sprak toen over een "dom voorstel".