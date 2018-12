REACTIES. Sp.a en PS leggen verantwoordelijkheid voor val regering bij Open Vld, Calvo “gecharmeerd door enkele voorstellen” TT

18 december 2018

20u54

Bron: Belga 0 Het was uiteindelijk Open Vld die de federale regering het finale duwtje gaf en premier Charles Michel geen andere optie liet dan zijn ontslag aan te bieden. Dat zeggen de socialistische oppositiepartijen sp.a en PS. "De premier kwam in het parlement met een lijst maatregelen waar de oppositie al jaren om vraagt, maar het is Open Vld die zelf die piste de grond inboorde", zei sp.a-voorzitter John Crombez in Terzake.

Crombez vond de toespraak van Michel in de Kamer naar eigen zeggen zeer verrassend. "Ik volgde vanop afstand en zag het een na het andere punt binnenkomen dat door ons en andere oppositiepartijen al jaren werd gevraagd: een lagere btw op elektriciteit, een verhoging van de pensioenen... Dat was een soort schuldbekentenis."

Maar opmerkelijk genoeg, ging Crombez verder, boorde regeringspartij Open Vld de door Michel voorgestelde piste zelf de grond in. "Terwijl de schorsing van de parlementaire vergadering bezig was, liet Open Vld weten dat de jobsdeal en de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen moeten doorgaan. Daarmee ging de partij rechtstreeks in tegen de premier.”



Ook PS-voorzitter Elio Di Rupo verwijst naar de tweet die Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten verstuurde. Ook al dienden PS en sp.a, met de steun van Groen en Ecolo, een motie van wantrouwen in, is de oppositie "in geen geval verantwoordelijk" voor de val van de regering-Michel, zegt Di Rupo. "Uiteindelijk is de eerste minister de verantwoordelijke. Het is niet de oppositie die 4,5 jaar geregeerd heeft en het sociale weefsel heeft doen scheuren, vooral in Franstalig België.”

Calvo: “Waren gecharmeerd door aantal zaken”

Groen-fractieleider Kristof Calvo vroeg zich op Twitter eveneens af “wat het nu is”. Hij hoopt dat het ontslag van de regering “een nieuw begin” kan zijn. “We hopen dat de regering nu snel een regering van lopende zaken kan worden, en het parlement een parlement van belangrijke zaken. Dat is iets waar we al een tijdje op aandringen.”

“Ik steek niet onder stoelen of banken dat we gecharmeerd waren door een aantal zaken die we gehoord hebben. We wilden de premier vragen dat heel snel concreet te maken, dat was ook de boodschap geweest als we die kans nog hadden gehad”, zegt Calvo. “Van ons kreeg hij twee dagen de tijd, hij heeft minder tijd gekregen van zijn eigen coalitiepartners. Dat heeft ons verrast.”

Maar het ontslag van de regering kan meteen ook een nieuw begin zijn, meent Calvo. “Dit kan ons alleen maar aanmoedigen om eraan te beginnen. Het parlement is nog open, Michel III klonk voor ons als een stuk beter dan Michel I en II, dus wat ons betreft kan daarrond samengewerkt worden. We wachten af wat de koning plant, maar we hopen dat de regering snel een regering van lopende zaken kan worden en het parlement een parlement van belangrijke zaken. Dat is iets waar we al een tijdje op aandringen.”

Wat is het nu? #dtv Michel legt andere accenten, maar zijn restmeerderheid wil gewoon beleid verder zetten? #dtv https://t.co/CKA31M9HVJ Kristof Calvo(@ kristofcalvo) link

Rutten: “Was nooit de bedoeling andere regering op de been te brengen”

Maar volgens Open Vld-Voorzitter Gwendolyn Rutten was er afgesproken dat de regering niet verder zou gaan als er een motie van wantrouwen zou komen. “PS en sp.a hebben die motie op tafel gelegd. Dan zeg je zelfs dat je niet wil praten.”

Rutten loofde premier Michel, “omdat die tot op het laatste moment geprobeerd heeft om zijn regering op de been te houden”. “Het is nooit de bedoeling geweest om een andere regering op de been te brengen”, zegt de Open Vld-voorzitter.

Rutten bevestigde dat ze vasthield aan de begroting. Er zou afgesproken zijn om de begroting te laten stemmen. Pas indien er geen meerderheid voor zou zijn, zouden er voorlopige twaalfden komen. “Eerst de begroting, dan zouden er volgende stappen kunnen komen.”

De Open Vld-voorzitter betreurt dat de socio-economische agenda van de regering-Michel niet afgewerkt kan worden. “Het is heel jammer dat dat niet gelukt is.”

Rutten meent dat N-VA aanstuurde op vervroegde verkiezingen. “Als je het confederalisme op tafel legt, dan weet je dat je met MR en Open Vld niet verder kunt”. Rutten verwacht dat de koning de komende dagen consultaties zal houden. Zelf gelooft ze niet dat er na vervroegde verkiezingen tussen januari en mei een regering zou kunnen gevormd worden.

Peeters: “Lopende zaken of vervroegde verkiezingen”

CD&V-vicepremier Kris Peeters hoopt dat de regering in lopende zaken nog een aantal belangrijke dossiers kan behartigen, zoals de brexit of het loonoverleg. CD&V heeft echter geen schrik van vervroegde verkiezingen, mochten die er komen. Dat zei Peeters in de wandelgangen van de Kamer.

Volgens Peeters is de situatie “zeer ernstig”: de kans is groot dat de brexit eindigt met een ‘no deal’ en dat heeft grote gevolgen voor ons land. “Dan zitten we echt in hoge zee”, zei hij. Ook het loonoverleg ligt nog op de plank. “Vraag is wat kan daar nog ten goede van gebruikt worden als we in lopende zaken terecht komen”.

“Ofwel zijn het verkiezingen, ofwel lopende zaken”, zei Peeters. “Schrik heb ik niet van vervroegde verkiezingen, maar we moeten rustig kijken wat in het belang is van burgers en bedrijven”, zei Peeters. “Mocht de indruk ontstaan dat we voor de postjes blijven zitten, komen er vervroegde verkiezingen.”

Reynders: “Motie van wantrouwen is een spel, en dat spel moest stoppen”

MR-vicepremier Didier Reynders wijst voor de val van de regering met een beschuldigende vinger naar de socialistische en groene oppositiepartijen. Die kwamen met een motie van wantrouwen, maar gaven premier Charles Michel wel nog 48 uur om concrete voorstellen te doen. “Met zo’n reactie komen, dat is spelletjes spelen. En dat spel moest stoppen”, zei Reynders voor de camera’s van Terzake.

De premier heeft dinsdag veel openheid aan de dag gelegd om met de oppositie echte maatregelen af te spreken, analyseert Reynders. “Maar zo’n reactie, dat is geen echte dialoog. Zeggen dat we 48 uur de tijd krijgen, dat heeft geen zin.” Verschillende fracties ontberen gewoon de wil om concrete maatregelen te nemen, aldus Reynders.

De MR-vicepremier benadrukt dat de voorstellen die Michel in de Kamer deed, doorgesproken zijn tijdens een kernkabinet - en dat alle regeringspartijen daarvan dus op de hoogte waren. Met name PS en sp.a zeggen dat Open Vld de deur dichtsmeet die Michel had opengezet.