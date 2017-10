Reactiedag 10 oktober: vooral gebruikers van openbaar vervoer zullen het voelen ADN

Bron: Belga 0 belga De socialistische overheidsvakbond ACOD organiseert op dinsdag 10 oktober een 'reactiedag' in de openbare diensten, tegen de "stiefmoederlijke" behandeling van de openbare sector. Traditioneel zal vooral het openbaar vervoer hinder ondervinden.

De 'reactiedag' is niet toevallig gekozen. Op die dag houdt premier Charles Michel immers zijn beleidsverklaring in het parlement. Toch spreekt voorzitter Chris Reniers niet van een politieke staking. "Dit is een staking tegen onze werkgever. Dit is geen politieke staking."

Volgens de socialistisch overheidsvakbond - de christelijke en liberale vakbonden doen dinsdag niet mee - is de regering al drie jaar bezig met een bewust afbraakbeleid van de openbare sector. De vakbond wijst bijvoorbeeld op de chronische onderfinanciering van de openbare diensten en regeringsplannen om het ambtenarenstatuut af te bouwen of minimale dienstverlening in te voeren.

Zwaar verstoord treinverkeer

Concreet zijn er verscheidene stakingsaanzeggingen ingediend in de verschillende sectoren bij het ACOD. Dat is het geval bij het spoor. De NMBS verwacht zich dan ook aan zwaar verstoord treinverkeer, waarbij ook de internationale treinverbindingen dreigen getroffen te worden. Het treinverkeer kan hinder ondervinden vanaf maandagavond om 22.00 uur tot dinsdagavond 22.00 uur. "De NMBS betreurt dat deze staking het reistraject kan verstoren. Ze zal er alles aan doen om de reizigers in realtime en zo gedetailleerd mogelijk te informeren over het treinverkeer", zei het spoorbedrijf gisteren in een persbericht.

Verstoord bus, tram- en metroverkeer

Idem voor het bus, tram- en metroverkeer. Zo verwacht De Lijn dat er minder bussen en trams zullen rondrijden. Ook de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB verwacht "ernstig verstoord verkeer" door de staking op het bus-, tram- en metronet. De MIVB raadt aan om een alternatief te zoeken voor die dag.

Hinder bij verdeling van brieven en pakjes

Hinder zal er ook zijn voor de verdeling van brieven en pakjes. De kranten zullen normaal worden verdeeld.

Ook in andere overheidssectoren zal er worden gestaakt, maar zal de hinder minder voelbaar zijn.

"Actie van 10 oktober is geen eindpunt"

De actie van de socialistische overheidsvakbond ACOD op 10 oktober betekent geen eindpunt, zegt voorzitter Chris Reniers. "We gaan onder geen voorwendsel akkoord met een afbouw van de openbare diensten. Elk onderdeel van het regeringsplan dat de openbare sector ondergraaft, blijft voorwerp van een verdere reactie", waarschuwt ze.

In overleg met het ABVV zal de overheidsvakbond "op andere momenten in het najaar en het voorjaar" reageren op regeringsmaatregelen. "Er zal continuïteit zijn. We gaan blijven reageren tegen elke beslissing van de overheid die de openbare sector aantast."

ACOD voert dinsdag alleen actie, zonder de christelijke en liberale vakbond. "Iedereen moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. Wij vinden dat het om zo'n ingrijpende regeringsmaatregelen gaat, dat je niet stil aan de kant kunt blijven staan. Dat is onze overtuiging. Dat zij niet deelnemen is hun verantwoordelijkheid, hun visie. Ik heb het gevoel dat dit het moment is om blijvend te reageren. Dit is geen tijd om aan de kant te blijven staan."