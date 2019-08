Raymonda Verdyck: "Gebrek aan waardering voor leraar ondermijnt mee aantrekkelijkheid van beroep” KVE

29 augustus 2019

06u31

Bron: Belga 0 Er is te weinig waardering voor het lerarenberoep en dat ondermijnt de aantrekkelijkheid van het beroep. Dat zegt Raymonda Verdyck, de topvrouw van het gemeenschapsonderwijs (GO! ), enkele dagen voor de start van het nieuwe schooljaar. "De rol van de leerkracht staat toch wel onder druk, onder andere door wat de voorbije maanden over onderwijs gezegd en geschreven is. Dat is een van de elementen die die aantrekkelijkheid van het beroep gaat tegenwerken. Als je jonge mensen wil overtuigen om leraar te worden, dan moet er ook waardering zijn voor het beroep."

Verdyck vindt dat de leerkracht vandaag "heel erg onder druk" staat. "De maatschappelijke verwachtingen zijn eigenlijk torenhoog", zegt ze. "Als er dingen niet goed lopen in de samenleving, dan kijkt men naar het onderwijs om dat op te lossen. Dan stelt men voor om extra vakken in te richten die antwoord moeten bieden op die uitdagingen. Onze rol is heel wat competenties aan onze jongeren meegeven, maar de samenleving mag niet verwachten dat alles door onderwijs opgelost kan worden."

De waardering moet zich voor Verdyck niet in de eerste plaats uiten in een hogere verloning. "Dat zit eigenlijk wel oké, het gaat vooral over het respect waarmee men naar de leraar kijkt, wat men daarover zegt en schrijft", zegt de GO!-topvrouw. "Je wordt niet vrolijk van de manier waarop het debat gevoerd wordt als je jong bent en een beroepskeuze moet maken."

Specifiek metier

Er zijn de voorbije weken enkele voorstellen gelanceerd om meer leerkrachten aan te trekken. Verdyck voegt daar geen eigen voorstel aan toe, maar wil vooral dat er veel structureler wordt nagedacht rond het vinden van oplossingen om dat structureel probleem op te lossen. "We mogen het beroep niet gaan benaderen als iets dat je heel snel kan verwerven - het is nog altijd een specifiek metier. We vragen de volgende regering dan ook om lerarentekort en -loopbaan als prioriteit op te nemen in het regeerakkoord."

Voor het eerst is het GO! bij de start van het schooljaar immers geconfronteerd met signalen dat bepaalde vacatures niet meer konden worden ingevuld. Voor concrete cijfers is het nog te vroeg, maar voor Verdyck is het nu alle hens aan dek. "Wat we al jaren zeggen is nu echt wel dreigend geworden", meent Verdyck. "Er moeten oplossingen komen om ervoor te zorgen dat we voldoende goede leerkrachten kunnen blijven aantrekken."

Eindtermen

Voor de eerste graad secundair start het nieuwe schooljaar met nieuwe eindtermen. Die leggen de lat hoger, en moeten zo tegemoet komen aan de kritiek die al langer rondzingt over een dalende onderwijskwaliteit. "Die eindtermen zijn heel ambitieus geformuleerd", bevestigt Verdyck. "Er zijn ook nieuwe eindtermen geïntroduceerd. Het is een zeer ambitieus project, en we hebben de voorbije maanden alles in het werk gesteld om met de collega's goed voorbereid te kunnen starten."

Maar als die eindtermen zo ambitieus zijn, zal iedereen wel over die lat kunnen? "Het is onze opdracht om in te zetten op alle leerlingen, zodat ze op het einde van de eerste graad de eindmeet kunnen halen. Voor sommigen met extra ondersteuning, voor anderen met extra uitdaging.”