RAW13-lid bedreigt treinbegeleider met de dood mvdb

15u25

Bron: Belga 4 belga Een 27-jarige Oostendenaar is door de Brugse strafrechter veroordeeld tot zes maanden effectieve celstraf voor doodsbedreigingen aan het adres van een treinbegeleider. De beklaagde maakte deel uit van de beruchte hiphopbende RAW13 en heeft daardoor al een omvangrijk strafblad.

In 2011 liep Jason R. een reeks veroordelingen op voor slagen en verwondingen, smaad en weerspannigheid. Hij maakte toen deel uit van de beruchte Oostendse hiphopgroep RAW13. Die bende voerde in juli 2011 een gewelddadige raid uit op een café in Torhout. Een jongeman uit Ichtegem kwam door messteken om het leven, twee andere slachtoffers raakten zwaargewond.

R. was niet betrokken bij de raid, maar moest in 2015 wel getuigen op het assisenproces tegen vier vroegere kompanen. "Een vechtpartij was meestal gewoon met de vuisten, messen waren onze stijl niet", verklaarde hij toen.

"Ik zal je krijgen"

Op 28 januari 2017 zat Jason R. op de trein van Kortrijk naar Brugge. Ter hoogte van Zedelgem moest treinbegeleider Omar E. tussenbeide komen toen de beklaagde het aan de stok kreeg met andere passagier. De Oostendenaar slingerde heel wat verwensingen naar het hoofd van de treinbegeleider. "Ik zal je krijgen", zou hij onder andere geroepen hebben.

Voor die doodsbedreigingen eiste het openbaar ministerie een effectieve celstraf van acht maanden. Meester Mathieu Langerock, advocaat van de beklaagde, vond die vordering overdreven en vroeg om een mildere straf.