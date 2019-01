Raveparty in gerenoveerde Hallepoorttunnel van start SVM

19 januari 2019

23u31

Bron: Belga 0 In de gerenoveerde Hallepoorttunnel is om 23 uur de raveparty van start gegaan die technoclub Fuse organiseert om de heropening te vieren. De 2.000 tickets voor het exclusieve feestje zijn allemaal de deur uit. De laatste uren doken her en der wel zogezegde lastminutetickets op, maar Fuse wees er via de Facebookpagina van het evenement op dat het om valse tickets ging en er dus oplichters aan het werk waren.

De renovatie nam bijna twee jaar in beslag. Dankzij de werken wordt de Hallepoorttunnel de eerste tunnel in het Brussels Gewest die volledig voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen. Onder meer de volledige waterdichting werd aangepakt, er kwamen twee extra nooduitgangen en ook het design werd onder handen genomen.

De tunnel is ook een zogenaamde 'smart-tunnel’ waarbij alles -van ventilatie tot verlichting op afstand- kan bediend en gecontroleerd worden zonder dat in de tunnel hoeft te worden gegaan. Er is veel aandacht besteed aan brandveiligheid. Bij een incident gaan de nooduitgangen -permanent verlicht met groene leds- bijvoorbeeld automatisch nog beter zichtbaar worden door flitsende spots.

Opvallend is niet alleen de verlichting bij het binnenrijden. Op de zijwanden zijn ook artistieke elementen aangebracht die met gekleurde ledspots verlicht worden. Het gaat om uitvergrote details van ridders, een verwijzing naar het middeleeuwse museum van de Hallepoort. Die artistieke ‘touch’ zal ook aangebracht worden in de andere tunnels die het Brussels Gewest nog gaat renoveren.