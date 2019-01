Rave party van Fuse in Hallepoorttunnel volledig uitverkocht HR

16 januari 2019

17u16

Bron: Belga 0 De rave party zaterdagnacht die de permanente heropening van de Hallepoorttunnel op zondag voorafgaat, is volledig uitverkocht. De 2.000 tickets die technoclub Fuse ter beschikking stelde voor het feest op deze unieke locatie zijn de deur uitgevlogen.

Het eenmalige feestje wordt een heuse belevenis voor de happy few die een ticket konden bemachtigen. Het is van 2015 geleden dat er nog een feest in een Brusselse tunnel plaatsvond, dat was toen in de Naamsepoorttunnel tijdens de Autoloze Zondag.

Het aantal feestvierders werd in samenspraak met de veiligheidsdiensten beperkt tot 2.000 mensen. Zij kunnen in de tunnelmonden, waar normaal auto's rijden, genieten van een stevige rave party. En van het nieuwe uitzicht in de tunnel.

De renovatie van de Hallepoorttunnel nam bijna twee jaar in beslag. Dankzij de werken, waarbij onder meer de volledige waterdichting werd aangepakt, er twee extra nooduitgangen kwamen en ook het design onder handen werd genomen, wordt de Hallepoorttunnel de eerste tunnel in het Brussels gewest die volledig voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen.