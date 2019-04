Rauwmelkse geitenkaas Pouligny St Pierre uit de rekken TVC

11 april 2019

13u39

Bron: Belga 2 Kaasbedrijf Jacquin et Fils roept de rauwmelkse geitenkaas Pouligny St Pierre (250 g) terug. Bij autocontroles is de aanwezigheid van Escherichia coli O26 vastgesteld. Dat meldt de Franse producent na overleg met het federaal voedselagentschap (FAVV).

De kaas met lotnummer J90740089 werd verkocht tussen 1 en 8 april in meerdere winkels in ons land en is ten minste houdbaar tot 4 mei 2019.

Escherichia coli O26 kan in de week na consumptie gastro-enteritis veroorzaken. Dis is een ontsteking van de slijmvliezen van de maag, de dunne darm en/of dikke darm. De voornaamste symptomen van gastro-enteritis zijn diarree en braken. Ook kun je last krijgen van maagpijn, krampen, koorts, misselijkheid en hoofdpijn. Bij jonge kinderen kan het ernstige niercomplicaties veroorzaken.

Het product wordt uit de verkoop gehaald en teruggeroepen van bij de consument. Wie de kaas al heeft gebruikt en de vermelde symptomen vertoont, wordt aangeraden zijn arts te raadplegen en hem de consumptie van dit product te melden.

Bijkomende informatie op telefoonnummer 0033 (0)2.54.95.30.65.