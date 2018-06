Rapport OESO: "Na forse daling is aantal eerste asielaanvragen in België vorig jaar opnieuw toegenomen" HR

20 juni 2018

11u24

Bron: Belga 0 Na een forse daling tussen 2015 en 2016 is het aantal eerste asielaanvragen in ons land vorig jaar opnieuw gestegen met 5 procent. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), dat woensdag is verschenen. Een derde van de asielzoekers in ons land kwam uit Syrië, Afghanistan en Irak.

Het aantal eerste asielaanvragen kende tussen 2015 en 2016 een forse daling: van 45.000 naar iets meer dan 18.000. Vorig jaar was opnieuw sprake van een stijging met 5 procent tot iets meer dan 19.000 eerste aanvragen. Van alle buitenlanders die in 2017 in België aankwamen, waren de Fransen, Roemenen en Nederlanders de drie meest vertegenwoordigde nationaliteiten.

Volgens het VN-vluchtelingencommissariaat (UNHCR) kregen bijna 10.000 volwassen migranten uit niet-EU-lidstaten in 2016 internationale bescherming in België, net als 5.500 begeleide minderjarigen. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de beslissingen in beroep. Het ging dat jaar om een toename met 42 procent ten opzichte van 2015. Daardoor telde België het hoogste aantal nieuwe humanitaire migranten uit zijn recente geschiedenis. Driekwart van de humanitaire migranten was afkomstig uit Syrië (46%), Irak (20%) en Afghanistan (10%).

Meeste asielaanvragen in VS

Alle landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) samen hebben vorig jaar iets meer dan 5 miljoen aankomsten met een permanent karakter genoteerd. Voor het eerst sinds 2011 is sprake van een daling - met 5 procent ten opzichte van 2016. Volgens de organisatie is die afname een gevolg van een aanzienlijke daling van het aantal erkende vluchtelingen.

Wat het aantal nieuwe asielaanvragen betreft, bleef de teller in 2017 in de OESO-lidstaten stilstaan op 1,23 miljoen euro. Het gaat om een daling na de twee voorafgaande recordjaren, maar nog steeds een pak hoger dan in de jaren voor 2015. De meeste betrokkenen waren afkomstig uit Afghanistan, Syrië en Irak. De Verenigde Staten kenden het hoogste aantal asielaanvragen binnen de OESO (330.000), gevolgd door Duitsland (198.000). Gezinsmigratie maakte 40 procent uit van de aankomsten met permanent karakter, wat er het belangrijkste migratiekanaal binnen de OESO van maakt.

Bij de tijdelijke migratie noteerden de lidstaten in 2016 meer dan 4,2 miljoen buitenlandse, tijdelijke werknemers. Dat is 11 procent meer dan het jaar voordien. Ongeveer 3,3 miljoen buitenlandse studenten werden ingeschreven in het hoger onderwijs, wat 8 procent meer is dan in 2015.

De tewerkstellingsgraad van migranten binnen de OESO nam in 2017 met een procentpunt toe tot 67,1 procent. Hun werkloosheidscijfer daalde gemiddeld met eveneens 1 procentpunt tot 9,6 procent. Binnen de groep buitenlandse werknemers zijn de relatief jonge mannen het meest vatbaar voor illegale tewerkstelling.