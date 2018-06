Rapport Greenpeace: "Kerncentrales niet beschermd tegen aanslagen" kv

05 juni 2018

18u49

Bron: Belga 3 De subcommissie voor de nucleaire veiligheid van de Kamer heeft vandaag tekst en uitleg gekregen van een expert over de veiligheid van kerncentrales in geval van terreurdreiging. Hij lichtte een rapport toe dat op vraag van Greenpeace werd opgesteld. Het document, dat achter gesloten deuren werd voorgesteld en vertrouwelijk werd gehouden, wijst op de zwakheden van de Belgische installaties.

Het rapport dateert van oktober vorig jaar en zoomt in op de Belgische en Franse nucleaire installaties. De organisatie maakte toen een openbare versie publiek. Toen de kerncentrales in de jaren zeventig werden gebouwd, gold er geen bijzonder risico op aanslagen. De aanslagen van elf september 2001 - waarbij de daders zich zoals bekend met vliegtuigen in de Twin Towers boorden - hebben die situatie gewijzigd. "Een criminele organisatie los van elke staat kan beschikken over een aanvalscapaciteit waar op het aanvankelijke ontwerp van de nucleaire installaties niet is voorzien", luidt het.

De experten vestigen de aandacht op de opslagbassins met gebruikte brandstofstaven, die zich buiten de gebunkerde reactorgebouwen bevinden. Die zijn niet uitgerust met dezelfde stevige inkapseling als de reactorgebouwen. Nochtans heeft de ramp in Fukushima in 2011 het risico aangetoond op een grootschalig vrijkomen van radioactiviteit wanneer het vermogen om de tijdelijk opgeslagen splijtstof te koelen structureel wegvalt.

Terreurorganisaties hebben de kerncentrales tot op heden niet tot doelwit gekozen. Het rapport meent evenwel dat de vraag naar de versterking van bepaalde installaties moet worden gesteld. Een scenario zoals Fukushima zou dramatische gevolgen kunnen hebben: "De impact zou veel groter zijn dan die van de zwaarst denkbare ongevallen met een reactorkern. Hierbij zouden meerdere miljoenen mensen in een straal van 75 tot 150 km rond de installaties getroffen worden", luidt het.

Naast de Franse expert Yves Marignac namen drie vertegenwoordigers van het Federale Agentschap voor de Nucleaire Controle (FANC) deel aan de vergadering. De subcommissie hoort na de vakantie ook de minister van Binnenlandse Zaken, die bevoegd is voor de nucleaire veiligheid.