Rapper Soufiane Eddyani legt verklaring af over omstreden nummer voor veroordeelde vriend: “Ik praat niet goed wat hij heeft gedaan, allesbehalve” KVDS DVDE

17 januari 2019

17u05 0 Rapper Soufiane Eddyani (20) heeft vanavond een persconferentie gegeven over de heisa rond zijn nummer ‘Amigo’, dat hij opdroeg aan zijn voor tienerpooierschap veroordeelde jeugdvriend Bilal A., ook bekend als rapper Moreno. “Ik praat niet goed wat hij heeft gedaan, allesbehalve”, maakte hij duidelijk. “Het nummer was alleen een ode aan onze onvoorwaardelijke vriendschap. Maar mocht ik slachtoffers gekwetst hebben, dan wil ik me daar wel bij hen voor excuseren.”

Eddyani bevindt zich al een tiental dagen in het oog van een politieke en mediastorm vanwege zijn nieuwe nummer. Onder meer voormalig staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) haalde zwaar uit naar Eddyani omdat het nummer de misdaden waarvoor Bilal A. veroordeeld werd - zoals tienerpooierschap - zou goedpraten. Ook de rol van het gerecht werd stevig op de korrel genomen, aangezien Bilal A. op verschillende gunstmaatregelen zoals een enkelband kon blijven rekenen, hoewel hij de voorwaarden daarvoor niet naleefde.

Teleurgesteld

In een eerste reactie liet Eddyani al weten dat ‘Amigo’ weliswaar is opgedragen aan Moreno, maar inhoudelijk niet op zijn verhaal berust. Volgens zijn advocaat was hij heel teleurgesteld toen hij hoorde dat zijn vriend een misstap had begaan en veroordeeld was. Maar omdat hij zag dat zijn kameraad zich wilde herpakken, maakte hij een ode aan hun vriendschap, “niet aan de feiten”. “Het nummer gaat dus over onvoorwaardelijke vriendschap”, klinkt het. “Echte vrienden laten elkaar niet vallen, ook niet bij misstappen.”





Dat is ook wat de rapper vanavond zelf zei. “Ik praat niet goed wat hij heeft gedaan, allesbehalve”, aldus Eddyani. “Het nummer ging niet over Moreno zelf. Maar mensen zoals hij verdienen ook een tweede kans om hun leven weer op de rails te krijgen.” (lees hieronder verder)

Eddyani bood ook zijn verontschuldigingen aan. “Mocht ik slachtoffers gekwetst hebben, dan wil ik me daar bij hen voor excuseren”, zei hij. “Ik besef dat het nummer hen geraakt kan hebben, maar dat was mijn bedoeling niet. Ik heb intussen trouwens al een ontmoeting gehad met enkele slachtoffers van tienerpooiers. De eerste keer is die ontmoeting niet doorgegaan, omdat ik de mediastorm eerst wilde laten gaan liggen.”

Onvoorwaardelijk

Over zijn vriendschap met Bilal is hij duidelijk: die is onvoorwaardelijk. “Daar kan niets tussenkomen”, klinkt het. “Ik keur zijn verleden en zijn daden wel af, daar wil ik duidelijk over zijn. We hebben het daar samen ook al vaak over gehad. Hij durft erover te spreken met mij. Omdat we vrienden zijn. Ik hoop dat we nu een positieve wending kunnen geven aan het verhaal en zo veel mogelijk slachtoffers kunnen steunen.”

Hij staat ook nog altijd achter de clip. “Ik ben er trots op, het is de manier waarop ik mijn verhaal naar buiten wilde brengen”, zegt hij. Hij vindt het wel jammer dat alles “verkeerd geïnterpreteerd” is.

Bilal was er uiteindelijk niet bij, iets wat eerder wél aangekondigd was. Hij moest volgens Eddyani werken en wilde daar geen steken laten vallen, zo klonk het.