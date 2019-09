Raoul Hedebouw (PVDA): ‘De N-VA is een hold-up aan het plegen. Dat maakt me woedend’ Redactie

15 september 2019

10u07 20 Politiek PVDA-boegbeeld Raoul Hedebouw schiet in een interview in De Zondag met scherp, op Elio Di Rupo en de linkse partijen in het algemeen, maar ook op N-VA en de stilstand van het land. ‘Ik vind het schandalig wat er aan het gebeuren is.’

“De N-VA heeft helemaal geen mandaat gekregen om het land te splitsen. Toch is die partij een hold-up aan het plegen. Is dat wat de mensen willen?’, vraagt Hedebouw zich af. “Confederalisme? Ik geloof er niets van. Dat maakt me woedend”, hekelt het PVDA-boegbeeld, dat andere uitdagingen ziet voor het land.

Ook voor de PS is Hedebouw niet mals. Nadat gesprekken tussen Hedebouws partij en de PS niets opleverden, is Elio Di Rupo kersvers Waals minister-president van een regering zonder PVDA. “Dat is een arrogante partij. Ze zijn de grootste, en laten dat ook voelen. De kiezer heeft nochtans een signaal gegeven. We hebben die verandering op tafel gelegd. Maar Elio zei njet.”

Extreemrechts

Om te voorkomen dat extreemrechts zo goed scoort, moeten linkse partijen meer durven. “Mijn partij durft wel. We zijn daarvoor ook beloond”, zegt Hedebouw. “We moeten weer linkse taal durven spreken. Zég dat de rijken meer moeten betalen. Zég dat er openbare bedrijven nodig zijn. Zég dat de ontslagronde van KBC niet kan.”