Exclusief voor abonnees Raoul Hedebouw (PTB/PVDA) over de “vage beloftes” van Vivaldi: “Deze regering is helemaal niet links” Sander Van Den Broecke

12 oktober 2020

12u37 0 “We zitten opgescheept met een linkse regering,” zeggen N-VA en Vlaams Belang. Maar PVDA, die andere oppositiepartij, die in Wallonië blijft groeien en in Vlaanderen geen kiezers verliest, vindt net het omgekeerde. “Dit regeerakkoord is liberaal,” zegt Raoul Hedebouw. “Te lage pensioenen, burnouts, belastingsvoordeel voor de superrijken: Vivaldi doet er weinig aan.”

Wanneer je met Raoul Hedebouw in de buurt van het parlement in Brussel wandelt, lijkt het alsof je met Herman De Croo door Brakel op stap bent. Straatvegers, joggers, buschauffeurs, parlementaire medewerkers, van alle kanten wordt er naar hem gezwaaid en iedereen krijgt een grote glimlach van zijn blije jongensgezicht terug.

De populaire en perfect tweetalige voorman van de PTB, zoals de PVDA over de taalgrens heet, is de schrik van Paul Magnette en zijn PS. Volgens De Grote Peiling is PTB met 18,7 procent de derde grootste partij in Wallonië, na PS en MR. Ook in Vlaanderen, waar PVDA volgens diezelfde peiling met zes procent dicht in de buurt van Groen komt, maakt Hedebouw politici nerveus. Hij is De Vijand, met hoofdletters, een gevaar voor de democratie, zoals ook Tom Van Grieken en zijn Vlaams Belang dat voor velen zijn. Over zijn politiek wordt in de Wetstraat veel kwaad gesproken, maar niet over hemzelf. Hedebouw is één van die mensen die bij de geboorte als een soort Obelix in een ton met vrolijkheid en enthousiasme zijn gesukkeld.

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen