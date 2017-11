Rampenplan van kracht in Nieuwpoort: torenkraan dreigt om te vallen, appartementsblokken ontruimd



Jelle Houwen

19u55

Bron: Eigen berichtgeving In de verte is de torenkraan te zien. In de kustgemeente Nieuwpoort is het gemeentelijke rampenplan afgekondigd omdat een torenkraan er dreigt om te vallen door de hevige wind. Iedereen in een perimeter van 150 meter rond de kraan wordt geëvacueerd.

In de Meeuwenlaan in Nieuwpoort is men om 19 uur begonnen met de evacuatie van vier appartementsblokken op de hoek van de Zeedijk. In de vooravond werd vastgesteld dat een torenkraan van een bouwwerf in de straat, waar een appartementsgebouw wordt neergepoot, vervaarlijk in de wind sloeg. Op dit momenten zijn er rukwinden tot 70 km/uur aan de Belgische kust.

Bekijk de #windsnelheid in #realtime. Windstoten tot 70 km/u aan de Belgische kust. De buien zorgen voor een extra forcering en hogere #windsnelheden. Livemap https://t.co/0iS6ptzSvV #nieuwpoort #torenkraan pic.twitter.com/EiQ90Ht6G7 NoodweerBenelux(@ NoodweerBe) link

De torenkraan is 60 meter hoog en door de wind is het gevaarte losgekomen, waardoor de kraanarm in het rond zwaait. Zowel de brandweer als de politie zijn ter plaatse op de bouwwerf. Ook de verantwoordelijken van de firma van de kraan zijn er. De kraan nu beveiligen is te gevaarlijk. De situatie wordt ter plaatse voortdurend gemonitord.

"Evacuatie aan de gang"

Omdat de kans bestaat dat de torenkraan omvalt werd besloten de appartementsblokken binnen een perimeter van 150 meter te ontruimen. Brandweer en politie zijn daarmee om 19 uur begonnen. “Over hoeveel mensen het gaat weten we nog niet”, zegt Barbara Wyseure van de stad Nieuwpoort om 19.30 uur.

“De evacuatie is volop aan de gang. Het is mogelijk dat de blokken vooral betrokken worden door tweedeverblijvers die er nu niet meer zijn. Dat wordt later duidelijk. De getroffen bewoners worden opgevangen in een hotel in de buurt. Daar krijgen ze iets om te eten en te drinken. Hoe lang ze er moeten blijven is nog niet duidelijk."

"Er is voorlopig geen nachtopvang voorzien want de wind zou in de loop van de avond gaan liggen. De situatie wordt opnieuw bekeken om 21 uur. De voorlopige prognose is dat de mensen ten laatste om 23 uur terug kunnen.”

Wind gaat niet liggen

Om 20 uur waren nog maar zeven personen geëvacueerd. Het is niet duidelijk hoeveel gebouwen nog doorzocht moeten worden. Intussen is er een update gekomen van de laatste weersvoorspellingen en die zijn niet positief. Volgens de laatste voorspellingen zou de wind toch niet gaan afnemen deze nacht waardoor mogelijks toch gekeken wordt voor nachtopvang voor de bewoners.

Het gebied rond de torenkraan werd geëvacueerd.