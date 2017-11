Rampenplan enkele uren van kracht in Nieuwpoort: torenkraan dreigde om te vallen, bewoners mogen terug naar huis



Jelle Houwen

19u55

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 801 Jelle Houwen In de verte is de torenkraan te zien. In de kustgemeente Nieuwpoort is het gemeentelijke rampenplan zondagavond afgekondigd omdat een torenkraan dreigde om te vallen door de hevige wind. Omstreeks 21 uur werd het rampenplan opnieuw opgeheven, nadat experten de burgemeester hadden verzekerd dat er geen risico is. Op dat moment waren al zo'n 50 mensen geëvacueerd.

Nieuwpoort kondigde rond 18 uur zondagavond de gemeentelijke fase van het rampenplan af. In de vooravond werd vastgesteld dat een torenkraan van een bouwwerf in de straat, waar een appartementsgebouw wordt neergepoot, vervaarlijk in de wind sloeg. Aan de Belgische kust zijn al een hele dag rukwinden tot 70 km/uur.

Een van de remmen van de kraan was afgebroken, waardoor die bij hevige rukwinden kon beginnen draaien. "De kraan staat nog mooi stabiel, maar we kunnen toch het risico niet nemen, vandaar deze beslissing", zei burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V).

Bekijk de #windsnelheid in #realtime. Windstoten tot 70 km/u aan de Belgische kust. De buien zorgen voor een extra forcering en hogere #windsnelheden. Livemap https://t.co/0iS6ptzSvV #nieuwpoort #torenkraan pic.twitter.com/EiQ90Ht6G7 NoodweerBenelux(@ NoodweerBe) link

De crisiscel in Nieuwpoort kwam bijeen om de situatie op te volgen. Er werd een perimeter van 150 meter rond de torenkraan ingesteld. Alle gebouwen in deze zone werden geëvacueerd. Brandweer en politie begonnen daarmee om 19 uur. De getroffen bewoners werden opgevangen in een hotel in de buurt.

Om 21 uur besliste de burgemeester van Nieuwpoort echter om het rampenplan op te geven. De hoofdaannemer van de bouwwerf was met tal van experten ter plaatse geweest en heeft de kraan onderzocht. Na analyse heeft de aannemer verzekerd dat de kraan niet zal omvallen en hij heeft de kraan intussen ook opnieuw beveiligd.

Daarop werd besloten om het rampenplan op te geven. Men was nog volop bezig met de evacuatie, maar die is dus gestopt. Zo’n 50 mensen die reeds waren ondergebracht in de noodopvang, moesten zich registreren en kunnen terug naar huis.

De verwachting is wel dat de wind deze nacht niet zal afnemen. Daardoor zal een ploeg van de brandweer, de politie en een ploeg van de aannemers de ganse nacht stand-by zijn en de situatie op de voet opvolgen.

Wie vragen heeft kan terecht op het noodnummer 058/22.44.21. Er kan ook gemaild worden naar nood@nieuwpoort.be.

Jelle Houwen Het gebied rond de torenkraan werd geëvacueerd.