Rampenoefening op Gentse Feesten: alle bezoekers ontvangen vandaag alert-sms Redactie

17 juli 2018

11u54 0 De Gentse hulpdiensten houden vandaag een grote rampenoefening op de Gentse Feesten. Iedereen die zich in de feestenzone bevindt, zal een alert-sms ontvangen.

Vanmiddag houden de hulpdiensten een rampenoefening in de omgeving van het museum MIAT en Minnemeers. In de vooravond wordt de sms-communicatie met de alarmeringstool BE-Alert getest in de zone van de Gentse Feesten, meldt de stad Gent op Twitter. Alle feestvierders zullen deze sms ontvangen, ook wie nog niet ingeschreven is op de sms-dienst.



Aanwezigen die hulpdiensten zien aanrijden met zwaailicht en sirene, moeten zich geen zorgen maken, klinkt het nog. Dit kadert in de oefening, en is dus geen reële situatie.

