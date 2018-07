Rampenoefening op Gentse Feesten: alle bezoekers ontvangen alert-sms Redactie

17 juli 2018

11u54 10 De Gentse hulpdiensten hebben vanmiddag een grote rampenoefening gehouden op de Gentse Feesten. De oefening was op voorhand aangekondigd om paniek te voorkomen. Later vandaag volgt nog een tweede oefening: iedereen die zich in de feestenzone bevindt, zal een alert-sms ontvangen.

In de Willem de Beersteeg werd vanmiddag een ramp geënsceneerd: een podium was ingestort en er lagen mensen bedolven onder de brokken. De hulpdiensten gingen met infraroodcamera's op zoek naar slachtoffers.

De rampenoefening was op voorhand aangekondigd om te voorkomen dat feestvierders zouden panikeren als de hulpdiensten kwamen aanrijden met zwaailichten en sirenes.

BE-Alert

Er is ook nog een tweede oefening aangekondigd. In de vooravond wordt de sms-communicatie met de alarmeringstool BE-Alert getest in de zone van de Gentse Feesten, zo heeft de stad Gent op Twitter laten weten. Alle feestvierders zullen deze sms ontvangen, ook wie nog niet ingeschreven is op de sms-dienst.