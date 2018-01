Ramkrakers spuiten brandblusser leeg op zaakvoerder in Minderhout Toon Verheijen

25 januari 2018

08u56 46 Gangsters hebben afgelopen nacht een ramkraak gepleegd op Selexion Lauryssen aan Minderhoutdorp in Minderhout (Hoogstraten).

De daders beukten een raam in. Medezaakvoerder Stief Lauryssen was op dat moment nog wakker. “Ik heb onmiddellijk de noodcentrale gebeld en buiten hard geroepen. Ik denk dat heel de straat wakker was. Een minuut later ben ik via de zijdeur naar buiten gelopen. Daar stond iemand die een volledige brandblusser heeft leeggespoten op mij en me zo tot twee keer toe naar binnen drong. Toen zag ik dat er een auto met open koffer stond te draaien 10 meter verder.

De daders zaten nog in de winkel. Ik ben naar de wagen gelopen en de koffer dicht gedaan zodat ik de nummerplaat en type wagen kon doorgeven aan de noodcentrale, met wie ik nog aan de lijn hing. De wagen is met een aanzienlijke buit weggereden in de richting van Meer.”

Twee jaar geleden werd Selexion op korte tijd drie keer het slachtoffer van ramkrakers. Die daders zijn later gepakt.