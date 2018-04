Ramkrakers in Zonhoven niet geïnteresseerd in kassa, wel in paintballwapens RTS

13 april 2018

09u17

Bron: Eigen berichtgeving 0 Aan de Molenweg in Zonhoven hebben drie gemaskerde mannen vanmorgen een ramkraak gepleegd op een modelbouwwinkel. Buurtbewoners zagen hoe de daders omstreeks vier uur met hun BMW achterwaarts door de etalage knalden.

De mannen sprongen vervolgens naar binnen, en haalden daar een twintigtal nepwapens naar buiten. De replica’s worden gebruikt voor een soort paintballspel. Ook een luchtdrukwapen konden ze nog meenemen. In de kassa van de winkel waren ze duidelijk niet geïnteresseerd. De boeven sprongen vervolgens weer in hun auto en reden weg in de richting van Genk.