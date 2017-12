Ramkraak in Gent: Mini Cooper rijdt in etalage Mediamarkt Jürgen Eeckhout

10u33

Afgelopen nacht is een ramkraak gepleegd op de Mediamarkt aan de Oudenaardsesteenweg (N60) in Gent. De daders reden met een Mini Cooper de etalageruit van de winkel aan diggelen, stalen elektromateriaal en staken de wagen nadien in brand. De politie doet nu een oproep naar informatie.

De ramkraak vond plaats om 4 uur. Het voertuig was eerder in Frankrijk gestolen en had toen de Franse nummerplaat CH 401 DM. Op de wagen hing vanmorgen een gestolen Belgische nummerplaat: 1 HXJ 537. Die werd in Frasnes-Lez-Anvaing meegenomen, in de nacht van dinsdag op woensdag.

De ramkrakers raakten binnen in de elektrozaak en konden enkele multimediatoestellen buitmaken. Over de waarde daarvan is nog niets bekend. Daarna staken de dieven de wagen in brand en lieten hem achter voor de ingang van de Mediamarkt.

Federale politie

De federale gerechtelijke politie kwam ter plaatse voor sporenonderzoek. Het personeel van de mediawinkel begon vanmorgen ook meteen met de opruimwerken.

De politie vraagt iedereen die info heeft over de zaak om contact op te nemen. Dat kan via het gratis nummer 0800 30 300 of opsporingen@police.belgium.eu.