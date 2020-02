Rallypiloot gaat van de baan in provincie Luxemburg: vier gewonden

02 februari 2020

Een deelnemer aan de rally ‘Legend Boucles Bastogne’, een rally met historische voertuigen in de provincie Luxemburg, is deze ochtend van de baan geraakt tijdens een etappe in de streek van Libin. Daarbij zijn ook toeschouwers gewond geraakt.