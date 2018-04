Raket Belgisch leger gaat per ongeluk af in Bertrix: vier militairen gewond, waarvan één ernstig TT

24 april 2018

13u20

Bron: Belga 58 In het Waalse Bertrix zijn vier militairen gewond geraakt bij een ongeval met een raket. Dat meldt het leger. Een van de militairen is er erg aan toe.

Het ongeval zou gebeurd zijn in het munitiedepot van Jéhonville-Bertrix. Een raket is er per ongeluk afgegaan tijdens een onderhoudsoperatie, zegt commandant Olivier Séverin.

Drie militairen raakten lichtgewond, volgens bronnen aan het oor, een andere militair werd ernstig verwond naar het ziekenhuis van Libramont gebracht. Zijn toestand zou stabiel zijn.

De politie kwam snel ter plaatse, net als een MUG-team. De omgeving is afgezet. Het leger heeft een onderzoek ingesteld.

Het munitiedepot van Bertrix, in 1991 en 1992 gebouwd door de Amerikanen, is met 280 deels ondergrondse bunkers het belangrijkste van het Belgisch leger. Het depot maakt deel uit van de vliegbasis van Jehonville. Volgens Defensie beantwoorden de bunkers, met muren van 30 centimeter gewapend beton en een laag aarde van een meter dik aan de strengste NAVO-normen voor de opslag van explosieven.

In 2011 vielen er al twee lichtgewonden toen een obus ontplofte nadat een kist op de grond was gevallen.