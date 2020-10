Rajani bleef drie weken thuis en kreeg tóch corona: “Het lijkt wel een lot uit de loterij”

Redactie

08 oktober 2020

16u01

0

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Gezondheid. Dat is wat Rajani (26) haar leven in negatieve zin overheerst. Haar eigen immuunsysteem werd fel verzwakt door verschillende virusziektes. Ook haar vader en haar broer hebben grote gezondheidsproblemen. Risicopatiënten, zoals dat in tijden van corona heet. Toen het virus in ons land kwam, lieten ze dan ook niets aan het toeval over. Lockdown. Letterlijk wekenlang niet buiten komen, voortdurend een mondmasker op en handschoenen aan.

Toen Rajani plots de typische symptomen kreeg - hoofdpijn, keelpijn, koorts - vreesde ze voor het ergste. Het verdict was hard: Covid-19. “Ondanks al mijn voorzorgsmaatregelen, had ik het toch zitten”, vertelt Rajani. “Het voelt alsof een besmetting enkel op toeval berust. Het lijkt wel een lot uit de loterij.”