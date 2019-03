Radiozenders VRT vallen uit

Marc Coppens

28 maart 2019

23u56

Bron: eigen berichtgeving

De radiozenders van VRT raakten deze avond om 22.45 uur verstoord. In grote delen van Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen hoorden luisteraars helemaal niets of was er sprake van voornamelijk ruis op de FM-frequenties van Radio 1 (91.7), Radio 2 (98.6) en Studio Brussel (100.6).