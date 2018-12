Radiopresentatrice Linde Merckpoel houdt haar mond (en dat is makkelijker gezegd dan gedaan) Sven Ponsaerts

03 december 2018

17u44 1 Radiostilte voor Linde Merckpoel. De eeuwige spraakwaterval van StuBru houdt voor één keer haar mond. Letterlijk. Zeven dagen lang. Goed nieuws? Zéker, want het is voor de goede zaak. Op die manier wil de StuBru-presentatrice geld inzamelen voor de ‘Warmste Week’. Maar zo volledig zwijgen, dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Voor het eerst in vijf jaar zal Linde Merckpoel (34) in de aanloop naar de kerstdagen de ‘Warmste Week’ van Studio Brussel niet presenteren. Terwijl collega’s Eva De Roo, Michèle Cuvelier en Otto-Jan Ham vanaf 18 december vanuit het Provinciaal Domein in Wachtebeke non-stop live radio maken, zal de roodharige ochtendpresentatrice doen wat het moeilijkste is voor haar: zwijgen, een hele week lang.

Niet simpel. De neus-keel-oorspecialisten zien dan ook zeer vaak patiënten die beweren écht wel hun best te hebben gedaan om het doktersvoorschrift te volgen, maar daar toch niet helemaal in zijn geslaagd. “Het zal vooral op psychisch en sociaal vlak een enorme uitdaging worden”, weet keel-neus-oorarts Griet Laureyns. “Patiënten verzekeren het ons geregeld: het is verschrikkelijk te moeten zwijgen. ‘Ook de mensen rondom ons zwijgen na verloop van tijd: uit sympathie, en omdat er toch geen antwoord komt.

