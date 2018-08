Radio-dj (36) tweede keer veroordeeld voor verkrachting Alexander Haezebrouck

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 5 De 36-jarige radio-dj uit Destelbergen die in 2016 opschorting van straf kreeg voor de verkrachting van een vrouw in de radiostudio van Urgent.fm is vanochtend opnieuw veroordeeld voor de verkrachting van een vrouw, deze keer in Kortrijk.

Jonathan V. verkrachtte op 26 mei dit jaar een vrouw met wie hij eerder al losse seksuele contacten had gehad. Kort nadat de vrouw klacht indiende bij de politie, werd de man opgepakt en zit hij sinds nu in de gevangenis. Deze keer is de man veroordeeld tot 20 maanden gevangenisstraf waarvan enkel de voorhechtenis effectief is. De dj moet wel vijf jaar lang strenge voorwaarden naleven. Zo mag hij vijf jaar lang geen alcohol drinken en geen strafbare feiten plegen. Hij moet ook begeleiding volgen voor zijn impulsgedrag en gebrek aan empathie. De dj betwistte de feiten niet en is bereid het slachtoffer te vergoeden.

Eind 2014 verkrachtte de man ook een vrouw in de studio van Urgent.fm. Slachtoffer en dader hadden elkaar op het festival Gent Jazz leren kennen en hadden af en toe gechat met elkaar. De vrouw kwam naar de radiostudio en er werd gekust. De beklaagde raakte "dermate opgewonden dat hij het slachtoffer zonder toestemming penetreerde". Volgens de gerechtelijke psychiater lag de oorsprong van zijn probleem toen al bij het feit dat hij zijn impulsen niet weet te controleren. De man kreeg de gunst tot opschorting van straf, wat destijds veel ophef veroorzaakte.