Radio biedt informatie én troost in coronatijden volgens VRT-onderzoek JG

02 april 2020

16u36

Bron: Belga 0 Sinds de uitbraak van het nieuwe coronavirus is de Vlaming aan huis gekluisterd en wordt er dus meer naar de radio geluisterd. Uit een onderzoek van de VRT-studiedienst blijkt dat het medium geapprecieerd wordt voor het verstrekken van informatie rond Covid-19, maar ook voor de troost die het veel luisteraars biedt.

Zeven op de tien van de bevraagde Vlamingen zegt dat radio meer dan anders ‘voor leven in huis zorgt’. Maar liefst 86 procent vindt dat radio hen tijdens deze crisis goed op de hoogte houdt van wat er gebeurt. Een kwart luistert nu meer dan voor de crisis. Dat is vooral het geval in de leeftijdscategorie van 25 tot 44 jaar. Al valt wel het radiogebruik in de auto voor een deel van dit publiek weg. Het online luisteren neemt met 36 procent toe, vooral dan voor de zenders Radio 1 en Radio 2. Het online herbeluisteren van programma's kende een groei met 23 procent.

Peter Verhulst (Radio 2): "We merkten het als radiomaker na de busramp in Sierre, na de aanslagen in Brussel vier jaar geleden en nu opnieuw. Radio is voor velen in barre tijden een vriend aan huis. Het luisterende oor. De man of vrouw achter de microfoon die toch een sprankeltje hoop brengt en meedeint op de vreugde en het verdriet van de toehoorder.”