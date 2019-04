Radicale islam in opmars: bijna honderd salafistische organisaties in België SPS HAA

18 april 2019

06u46

Bron: Belga 0 De Staatsveiligheid telt bijna honderd salafistische organisaties in ons land, zowel moskeeën, religieuze centra als onderwijsinstellingen. De radicale stroming in de islam is in opmars, meldt De Tijd.

De Staatsveiligheid heeft bij al die organisaties een of meer verontrustende zaken vastgesteld. Er predikt een salafistische imam, de bestuurders zijn aanhangers van het salafisme, ze worden gefinancierd door een salafistische organisatie of een deel van de bezoekers zijn aanhangers van het salafisme.

Er worden geen cijfers bijgehouden over hoeveel salafistische organisaties er elk jaar bij komen. Maar “in België wordt effectief een toename waargenomen van groepen en initiatieven die verbonden zijn aan het salafisme”, laat de Staatsveiligheid weten via antwoorden die minister van Justitie Koen Geens (CD&V) gaf op vragen van Open Vld-senator Lionel Bajart.

“Zeer kleine minderheid”

Tegelijk nuanceert de Staatsveiligheid die vaststellingen. Want de overproductie van salafistische boodschappen via het internet geeft die stroming wel meer zichtbaarheid dan de gematigde stemmen in de islam, maar het blijft een zeer kleine minderheid als je kijkt naar de totale moslimbevolking in ons land.

Minister Geens benadrukt dat er niet alleen in de moslimwereld een radicalisering is, en dat salafisten niet noodzakelijk jihadisten zijn. “Die zijn een minderheid.” Volgens Geens is het wel “een fenomeen dat we moeten bewaken”, zei hij in ‘De Ochtend’ op Radio 1. “Uiteraard moeten we de financiering zeer goed in het oog houden, en dat doet Staatsveiligheid.”