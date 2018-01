Radeloze ex-beroepsmilitair doet grote boodschap op agent: jaar cel met uitstel

Birger Vandael

12u10

Een 49-jarige man uit Halen die in de nacht van 19 op 20 november volledig het noorden kwijtraakte, is veroordeeld tot een celstraf van één jaar met uitstel. De ex-beroepsmilitair zwaaide met twee gebogen messen naar zes inspecteurs, bleef zich verzetten en deed uiteindelijk zijn kleine én grote behoefte op een agent.

Op die manier hoopte hij dat de inspecteurs hem zouden neerschieten, in Amerika is dat fenomeen gekend als 'suicide by cops'. Drie agenten krijgen een schadevergoeding van 250 euro, politiezone LRH ontvangt 150 euro.

Zeggen dat de man een tragisch leven leidt, is een understatement. Inmiddels verloor hij al twee kinderen: één op achtjarige leeftijd en één ten gevolge van wiegendood toen het kind amper zes maanden oud was. Dat woog op zijn carrière als beroepsmilitair waardoor hij uiteindelijk zijn functie verloor en ontslag nam. Toen ook zijn vrouw nog eens ernstig ziek werd, sloeg de man door na een aantal glazen 'mazout' (een mix van cola en bier). Hij belde daarom bijna twee maanden geleden de politie met de boodschap dat hij zichzelf iets zou aandoen.

Besmeurd

"Toen de politie aankwam, zwaaide de man al met de messen", verklaarde de advocate van de burgerlijke partij tijdens de behandeling. "Er werd geroepen om de messen te laten vallen en er werd pepperspray gebruikt. Dat had niet meteen resultaat. Vervolgens werd er geprobeerd om met een wapenstok de man te slaan, maar ook dat leverde geen reactie op. Op een gegeven moment boog de man zich dan toch om de pepperspray uit de ogen te wrijven. Een agent duwde hem, waarop de man zijn messen verloor. Hij bleef zich toch verzetten. Toen hij uiteindelijk overmeesterd werd, deed hij zijn behoefte op een inspecteur. Die agent raakte helemaal besmeurd. In het ziekenhuis verklaarde de beklaagde uiteindelijk wat de bedoeling was van zijn actie.” De agenten van politiezone LRH waren enorm onder de indruk van de feiten en stelden zich met drie burgerlijke partij.

Naast de celstraf krijgt de man ook uitstel voor de boete van 400 euro. Hij moet zich wel drie jaar lang aan de voorwaarden houden, zoals onder meer de aanpak van zijn alcohol- en psychologische problemen. De man moet verder ook nog een rechtsplegingsvergoeding van 240 euro betalen. Hij had eerder al verklaard spijt te hebben.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site zelfmoord1813.be.