Racistische Facebook-commentaar op overlijden in Istanboel: zes maanden cel en 4.000 euro boete Redactie

16 oktober 2018

14u44

Bron: belga 13 Een man die op Facebook een racistische reactie plaatste op de dood van een jongeman met Turkse roots bij een aanslag in de Turkse stad Istanboel, is veroordeeld tot zes maanden effectieve gevangenisstraf en een boete van 4.000 euro. Dat meldt het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia, dat zich burgerlijke partij had gesteld in de zaak.

Na de dood van de Belgisch-Turkse man bij de aanslag in de Turkse nachtclub Reina in Istanboel op 1 januari 2017, verschenen er verschillende racistische commentaren op Facebook. Er werden boodschappen gepost als "een turk minder", "het is gene belg" en "nog velen te gaan hopelijk". De uitspraak waarvoor de man in kwestie vervolgd werd, is niet bekend, maar volgens Unia had de beklaagde zich al eerder bezondigd aan dergelijke uitlatingen.

"Het werd duidelijk dat de veroordeelde zeer vaak haat zaait en ook niet inziet wat daar mis mee is. Hierbij viseerde hij vooral mensen met een migratieachtergrond", zegt het Interfederaal Gelijkekansencentrum. "Dit vonnis herinnert er elke Facebookgebruiker aan dat er geen verschil is tussen dagelijks op straat racistische haatpraat uitslaan en systematisch racistische haatboodschappen sturen via sociale media. Alle twee zijn ze verboden."

Het vonnis was nodig, zegt Unia-directeur Els Keytsman. "Wat er leeft op sociale media, nemen mensen mee in het echte leven. Daarom moeten we online haat een halt toeroepen. Veel surfers denken dat ze zich ongeveer alles kunnen permitteren. Dat is dus niet het geval. Aanzetten tot haat, geweld of discriminatie is op straat verboden en kan ook niet op het internet."